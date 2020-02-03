Милла Йовович стала мамой в третий раз

Радостной для всей семьи новостью несколько часов назад поделилась на своей странице в Instagram старшая дочь Миллы — Эва.

Добро пожаловать в мир, моя новая сестра Ошиан. Мы любим тебя!

— написала она под общим фотографией, на которой дочери и муж собрались около кровати Миллы. Та, в свою очередь, нежно держит на руках новорожденную.

Вообще 44-летняя Милла Йовович и ее муж Пол Андерсон не делали особой тайны ни из самого факта беременности, ни из пола ребенка (они объявили об этом в соцсетях), да и интригу с именем многодетные родители решили не держать. Поклонники актрисы могли наблюдать за беременной Миллой чуть ли не каждый день — она очень часто попадала в объективы папарацци, особенно на последних сроках. Так, весь декабрь она провела в приятных семейных хлопотах: ходила с дочерьми на каток, в кафе, вместе с ними нарядила красивую елку к Рождеству и также с семьей отметила Новый год. После снимков, где было заметно, что Милла с трудом передвигается, она решила поделиться своими ожиданиями и трудностями в соцсетях и рассказала (в том числе на русском языке), что весь последний месяц был для нее настоящим испытанием:

Для тех из вас, кто еще не знает, я собираюсь родить третьего ребенка. И не перестаю быть благодарной за то, что смогла забеременеть, учитывая мой возраст. Но, боже, я уже готова родить! Осталось две недели до того момента, как мы поприветствуем нашего нового маленького человека, и каждая женщина, которая когда-либо рожала, знает, как последний месяц тяжел!

— написала Милла. А после упомянула и те неприятные изменения, которые смогли заметить папарацци.

У меня полностью слоновьи лодыжки, болит спина, болят бедра, я бегаю в туалет каждые 15 минут. А спать? Я забыла про это! Это так раздражает, потому что, если ребенок будет кричать, как наш старший, мы не сможем сомкнуть глаз в течение нескольких ближайших лет! Но как только я смогу снова потянуться, пойти в спортзал и даже просто надеть носки, не покраснев от усилий, я смогу справиться с чем угодно.

Напомним, о своей беременности Милла Йовович объявила в августе 2019 года. Оказалось, актриса уже на четвертом месяце и не хотела рассказывать об этом, пока не удостоверилась, что малыш в безопасности:

Опять «залетела». После того как 13 недель назад я узнала, что беременна, у меня возникли смешанные чувства — от полной радости до ужаса. Из-за моего возраста и потери последней беременности я не хотела слишком привязываться к этому потенциальному ребенку. Это было не очень весело, и последние несколько месяцев мы жили как на иголках, ожидая результатов тестов и проводя большую часть времени в кабинетах врачей. Слава Богу, все благополучно! И мы узнали, что нас благословили девчушкой! В любом случае желаю мне и моему ребенку удачи! Я посылаю вам много любви и буду держать вас в курсе моих успехов!

— написала Йовович в соцсетях. Все потому, что прошлая беременность закончилась трагически: два года назад Милла, снимаясь за границей, сделала экстренный аборт после преждевременных родов.

Дэшиел и Эва

Милла Йовович вышла замуж за режиссера Пола Андерсона в 2009 году после семи лет отношений. В 2007-м актриса родила дочь Эва. С тех пор она стала принимать меньше предложений о съемках и как можно больше времени проводит с семьей. «Я счастлива быть «домашней мамочкой». Мир материнства удивителен», — говорила она в интервью, заявляя о своем желании как можно скорее родить второго ребенка. 1 апреля 2015 года задуманное осуществилось, у них с супругом родилась вторая дочь Дашиэл. Несколько месяцев назад супруги отметили 10-ю годовщину брака.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Приговор Егору Лесных и Максиму Мартинцову оставили без изменений. Репортаж Даниила Конона из зала суда. Фото: Телеграм-канал «Свободу России» Приговор «группе лиц» по эпизоду у Детского мира во время акции 27 июля, или, как их ещё называют активисты, «тройке», оставили без изменений. Егор Лесных — 3 года колонии общего режима, Максим Мартинцов — 2.5 года […]