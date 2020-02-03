«Гоголь-центру» 7 лет: Светлана Бондарчук, Кирилл Серебренников, Роман Абрамович и другие на дне рождения театра

Сегодня второе число, второго месяца 2020 года. Настоящий магический палиндром, который случается раз в несколько сотен лет. И день, в который, как говорят, нужно загадывать желания — ведь они обязательно сбудутся.
Такой вдохновляющей речью начал ежегодное празднование рождения «Гоголь-центра» его худрук. И пусть неизвестно, о чем мечтали в этот момент сидящие в зале Роман Абрамович, Максим Виторган, Светлана Бондарчук, Виктория Исакова и многие другие гости. Одно желание, загаданное публикой еще на прошлый новый год театра, точно уже сбылось. Кирилл Серебренников, пропустивший 2 предыдущие церемонии из-за нахождения под домашним арестом, в этот раз отмечал день рождения своего театра вместе с ожидавшими его возвращения друзьями и коллегами. И делал это на сцене, в роли ведущего праздника.
Ксения РаппопортКликните на фото для просмотра галереиМаксим ВиторганВиктория Исакова
Сергей Капков, Роман Абрамович и Софья Капкова
Кирилл Серебренников
Светлана Бондарчук
Свой ироничный конферанс Кирилл Семенович вел на пару с шоуменом Александром Гудковым, прекрасной половиной «Вечернего Урганта». О желании чаще появляться на ТВ, собирать побольше лайков в Instagram и в принципе быть модным, хайповым и ярким и шел основной разговор. В ходе обсуждения вспомнили все горячие темы последних месяцев: от проблемы экологии и лирики Светланы Лободы до тренда на «анпэкинг» от популярных блогеров и желания молодиться. А после — слова стали былью, и большая часть этих трендов зажила на сцене своей жизнью. Причем за «Светлану Лободу» отдувался артист Никита Кукушкин, а за экологию — актер Александр Филиппенко, перевоплотившийся в приехавшую в Москву «Грету Тунберг» и топчущий в этом новом обличье пластиковый стаканчик.
Кирилл Серебренников и Александр ГудковНикита КукушкинАлександр Филиппенко в роли Греты ТунбергЯн ГэСати СпиваковаАлександр Горчилин, Игорь и Григорий Верники
Не забыли во время этих трансформаций и о главной цели вечера — награждении отличившихся. Ведь вот уже семь лет 2 февраля здесь не только празднуют, рассказывают о планах на будущий год и дают отсчет новому сезону. В этот день работники театра получают особый знак внимания: значки, созданные российским брендом эксклюзивных аксессуаров и ювелирных изделий GOURJI. Памятный аксессуар (который, к слову, можно получить лишь один раз) — в этот раз шел в комплекте с приятными подарками от таких брендов как, Clarins, Erborian и Simple.
Павел Каплевич с подаркамиКликните на фото для просмотра галереиСавва Савельев
Ольга Добрина
Светлана Бондарчук, Александра Ревенко и Филипп Авдеев
За презентами на сцену выходили как работники театрального «невидимого фронта» — например, отвечающие за видео-контент спектаклей работники и администраторы, так и актеры: Евгений Сангаджиев, Рита Крон, Олег Гущин, Александр Филипенко и Сергей Сосновский… Не значки, но особые подарки в этот раз получили еще два артиста из труппы «Гоголь-центра»: Александра Ревенко и Филипп Авдеев. Этих двоих выбрала уже главный редактор журнала HELLO! (главного печатного партнера мероприятия) Светлана Бондарчук, вручившая им подарочные сертификаты из салона Buro Beauty и студии пилатеса Funny Studio.
Александра РевенкоФилипп Авдеев и Екатерина СергееваНадежда ОболенцеваРиналь Мухаметов и Сюзанна АкежеваИлья Стюарт и Светлана Устинова
Татьяна и Валентин Юмашевы
Многочисленные награждения, упоминания и перечисления заслуг длились свыше двух часов — некоторые спектакли в репертуаре самого «Гоголь-центра» и те не могут похвастаться таким хронометражом. Вместе с тем, ни одно слово из сказанного дуэтом ведущих или из звучащих на сцене песен нельзя было выкинуть. И хотя ответ на заданный в начале вечера вопрос «Как театру стать еще более модным и близким зрителю?» так и не был озвучен, доказательство народной любви, которая исчисляется все же не лайками но громкими аплодисментами, было у всех на виду. Для тех же, кому нужны более материальные единицы измерения чувств, была даже придумана особая награда — для самого преданного зрителя. Почетный значок и это звание унесла женщина, потратившая 350 тысяч на одни лишь билеты в театр на Казакова 8.
Светлана Бондарчук и Софья КапковаВиктория ТолстогановаЮра Борисов и Анна ШевчукЮлия Ауг
Кажется, в будущем году — начиная со 2 февраля, что у этой преданной зрительницы, что у прочих любителей театра будет еще больше поводов приобрести заветные билеты. Среди планов театра на будущий сезон — спектакль самого Кирилла Серебренникова «Декамерон» по мотивам произведения Джованни Бокаччо, сделанный совместно с артистами труппы Deutsches Theater Berlin. В марте постановку впервые покажут в Берлине, а уже в июне она доберется до Москвы. Режиссеры и хореографы Евгений Кулагин и Иван Евстигнеев поставят спектакль по пьесе Леонида Андреева «Жизнь человека», Иван Вырыпаев — будет вдохновляться «Дон Кихотом» Мигеля де Сервантеса, а Филипп Авдеев, Александр Горчили и Егор Прокопьев превратят известный роман Хантера Томпсона про Лас-Вегас в «Страх и отвращение в Москве».
Из других далеко идущих планов — постановки режиссера и актера Семена Серзина, драматурга Валерия Печейкина и артиста Никиты Кукушкина, совместный проект «Гоголь-центра» и «Коляда-театра» — «Веничка». Все это — программа максимум на следующие 12 месяцев, по истечении которых кто-то получит новые памятные значки. Программа минимум волшебного палиндрома 02.02.2020 — отметить великолепную театральную семерку, загадать желание. И, конечно же, съесть праздничный торт.
Александр ГудковКликните на фото для просмотра галереиПраздничный тортИгорь Верник и Ксения РаппопортДень рождения «Гоголь-центра»
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