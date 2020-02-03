От коронавируса в Китае погиб уже 361 человек

Число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 361 человека. Об этом 3 февраля сообщило агентство Xinhua.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания на материковой части Китая к концу воскресенья, 2 февраля, достигло 17 205. В Гонконге было зарегистрировано 15 случаев, на Тайване – 10, в Макао – восемь.

2296 пациентов остаются в тяжелом состоянии, а у 21 558 человек подозревают заражение.

В то же время 475 человек были выписаны из больниц после выздоровления.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным ВОЗ на вечер 2 февраля, коронавирусная инфекция кроме Китая была подтверждена у пациентов в Японии, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее, Австралии, Германии, США, Малайзии, Вьетнаме, Франции, ОАЭ, Канаде, Великобритании, России, Италии, Индии, Филиппинах, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Финляндии, Испании и Швеции.

В Украине ни одного подтвержденного случая пока не зарегистрировали.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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