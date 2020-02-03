Медики в Гонконге вышли на забастовку с требованием закрыть границу с Китаем

Сотни врачей и медсестер вышли на забастовку в Гонконге, требуя полного закрытия границы с материковым Китаем для предотвращения вспышки коронавирусной инфекции в мегаполисе.
Акцию организовало новое профсоюзное объединение медработников, активисты которого опасаются, что гонконгские больницы не смогут справиться с наплывом пациентов в случае разрастания эпидемиологической угрозы при большом потоке людей, пересекающих границу. Профсоюз пригрозил вывести на протесты до 6 тыс. медиков во вторник, если администрация не ответит на их требования до вечера понедельника, передает ТАСС.
Ранее с просьбой отказаться от проведения забастовки к профсоюзам обратилась министр здравоохранения Гонконга София Чан. Во время пресс-конференции она дала волю эмоциям, расплакавшись у всех на глазах, однако это не помогло, пишет «Царьград».
За последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Гонконге достигло 15 человек. В городе закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия, продлены до марта школьные каникулы. Также город приостановил железнодорожное и паромное сообщение с материковым Китаем, сократил вдвое количество авиарейсов с городами КНР. Также приостановлена выдача разрешений на въезд в Гонконг китайских туристов. Однако о полном закрытии границы речи пока не идет.
В понедельник китайский госкомитет по делам здравоохранения сообщил, что число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек. Число погибших от 2019-nCoV в Китае превысило число жертв атипичной пневмонии и составило 361 человек.
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