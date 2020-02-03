Посольство РФ в Китае готовит списки россиян, желающих покинуть провинцию Хубэй

133 россиянина готовы покинуть китайскую провинцию Хубэй, откуда начал распространяться новый тип коронавируса, передает "Интерфакс".
Как отметили в посольстве РФ в Китае, 85 человек находятся в городе Ухань. Сотрудники дипмиссии готовят списки россиян, желающих вернуться на родину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что эвакуация российских граждан будет осуществляться самолетами Воздушно-космических сил 3-4 февраля.
По информации Минобороны РФ, пять военных самолетов уже прибыли на аэродром в Восточном военном округе и готовы приступить к эвакуации россиян.
На борту каждого самолета находятся военные медики и специалисты в области вирусологии, они оснащены всем необходимым для диагностики, а также средствами индивидуальной защиты и лекарствами.
1 февраля по поручению президента РФ Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу дал указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из КНР.
На данный момент от коронавируса в Китае погибли более 300 человек, заражены около 17 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Стало известно о смерти 18-летнего хоккейного вратаря Вилена Прокофьева. Спортмен играл за молодежную команду клуба – «Снежные Барсы». По данным телеканала «360», год назад у хоккеиста нашли онкологию. Четыре месяца он боролся с Саркомой Юинга, но болезнь одержала верх. «Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Письмо: «Съехал до троек и двоек» / 12 декабря
- Путин заступился за Льва Пономарева / 11 декабря
- The Guardian рассказала, как Ельцин пропил членство России в НАТО / 2 января
- Мнение: Новая победа Путина и его друзей / 29 декабря
- Intel Horse Ridge будет криогенным контроллером, который приближает квантовые вычисления / 10 декабря
- Ксению Собчак «прожарят юмором» перед Новым годом / 31 декабря
- Наука: Ученые обнаружили молекулярный механизм возникновения шизофрении / 12 декабря
- В резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон пройдет иммерсивный спектакль / 4 января