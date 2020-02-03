Посольство РФ в Китае готовит списки россиян, желающих покинуть провинцию Хубэй

133 россиянина готовы покинуть китайскую провинцию Хубэй, откуда начал распространяться новый тип коронавируса, передает "Интерфакс".

Как отметили в посольстве РФ в Китае, 85 человек находятся в городе Ухань. Сотрудники дипмиссии готовят списки россиян, желающих вернуться на родину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что эвакуация российских граждан будет осуществляться самолетами Воздушно-космических сил 3-4 февраля.

По информации Минобороны РФ, пять военных самолетов уже прибыли на аэродром в Восточном военном округе и готовы приступить к эвакуации россиян.

На борту каждого самолета находятся военные медики и специалисты в области вирусологии, они оснащены всем необходимым для диагностики, а также средствами индивидуальной защиты и лекарствами.

1 февраля по поручению президента РФ Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу дал указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из КНР.

На данный момент от коронавируса в Китае погибли более 300 человек, заражены около 17 тысяч.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Источник: Вести

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