Ученые рассказали о грозящих футбольным фанатам заболеваниях

Ученые рассказали о грозящих футбольным фанатам заболеваниях

03.02.2020, 8:30, Разное

Ученые из Оксфордского университета рассказали о заболеваниях, которые грозят ярым футбольным фанатам. У них заметно повышается уровень кортизола, что может привести к сердечному приступу.
В ходе Чемпионата мира по футболу 2014 года у некоторых болельщиков Бразилии, после поражения их команды, взяли слюну для анализов. Оказалось, абсолютно у всех ярых поклонников уровень кортизола (гормон стресса) был существенно выше нормы. Это может привести к различным осложнениям в сердечно-сосудистой системе и даже к инфаркту. Причём совершенно не играет роли пол болельщика.

Исследователи посоветовали всем любителям футбола не расстраиваться из-за проигрыша своей команды, так как она неизбежно будет проигрывать и выигрывать. Именно поэтому нужно спокойнее относиться к любому исходу игры, чтобы сохранить своё здоровье.



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