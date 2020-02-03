Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

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Сегодня мы рассказываем о шестимесячной Насте Макаровой из города Выкса Нижегородской области.

У девочки синдром короткой кишки – следствие перенесенных в первые дни жизни сложных операций на кишечнике. Настя родилась с тяжелой патологией развития кишечника, и хирургам пришлось удалить его значительную часть. Жизнь девочке спасли, но теперь ее организм плохо усваивает обычную пищу, поэтому как минимум в ближайшие полгода Настя будет нуждаться в специальном внутривенном питании. Оно стоит очень дорого, и вне стен больницы родители ребенка должны приобретать его самостоятельно. У них такой возможности нет.

Из письма Дианы Макаровой, мамы Насти: "Еще во время моей беременности врачи обнаружили у дочки проблемы с кишечником. Когда Настя родилась, мне разрешили кормить ее грудью, но спустя пару часов после еды живот сильно вздулся, мою кроху тут же забрали в реанимацию, а затем в нашу Областную детскую клиническую больницу (Нижний Новгород), где срочно прооперировали – удалили 15 см омертвевшего тонкого кишечника. Но одной операцией дело не ограничилось: непроходимость возникала снова и снова. Настя перенесла несколько операций, врачам пришлось вывести ей на живот стому. В итоге кишечника у Насти осталось так мало, что она перестала усваивать обычное питание. Нижегородские врачи пытались выходить дочку – комбинировали смеси с внутривенным питанием. Но перед самым Новым годом Насте стало совсем плохо: она стремительно теряла вес, отказывалась от еды и все время плакала. Я обратилась в Детскую городскую клиническую больницу №13 имени Н.Ф. Филатова (Москва). Из приемного отделения дочку сразу отвезли в реанимацию – таким тяжелым было ее состояние. Сейчас ей намного лучше, но врачи говорят, что не меньше полугода Насте будет необходимо внутривенное питание. В больнице его дают бесплатно, но после выписки мы должны будем покупать его сами. Стоит оно огромных денег, а без него Насте не выжить. Прошу, помогите!"

Для спасения Насти Макаровой не хватает 945 621 руб.

Гастроэнтеролог Детской городской клинической больницы№13 имени Н.Ф. Филатова Елена Костомарова(Москва): "Настя поступила в клинику в тяжелом состоянии, очень истощенной. За пять месяцев своей жизни она перенесла шесть оперативных вмешательств на кишечнике. Хирургам удалось устранить заворот и удалить нефункционирующие части кишечника, но пришлось оставить стому. В настоящее время девочка не может питаться самостоятельно в полном объеме. Для того чтобы набрать вес и окрепнуть перед предстоящей операцией по закрытию стомы, ей необходимо получать внутривенное питание".

Стоимость внутривенного питания 1 235 225 руб.

289 604 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru

Не хватает 945 621 руб.

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Источник: Вести

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