Самые популярные поправки в Конституцию поддержали более 90% россиян

Предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию считают важными почти 80% россиян, наибольшее одобрение вызвали инициативы по индексации пенсий и фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума, следует из опроса ВЦИОМ.

ВЦИОМ 24 января провел телефонный опрос об отношении россиян к предложенным Путиным поправкам в Конституцию. Респондентам задавали вопрос, как они относятся к внесению тех или иных изменений в Конституцию и предлагали выбрать один из вариантов ответа: «скорее положительно», «скорее отрицательно», «скорее безразлично» и «затрудняюсь ответить». Выборка составила 1,6 тыс. респондентов, информирует РБК.

В результате наибольшее одобрение получили инициативы социального характера. О скорее положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат сообщил 91% граждан (1% сказал о скорее отрицательном отношении), инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума скорее положительно оценили 90% (скорее отрицательно – 5%).

Далее по уровню поддержки следует предложение увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет – 87% (скорее отрицательно относятся 5%), наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов по запросу главы государства на предмет соответствия Основному закону – 81% (о скорее отрицательном отношении сказали 4%), запретить иностранное гражданство и вид на жительство в другом государстве для губернаторов, членов правительства, госслужащих, судей, депутатов Госдумы, сенаторов и муниципальных служащих – 68% (скорее отрицательное отношение выразили 14%).

Право президента назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации скорее положительно оценили 66% (скорее отрицательно – 12%), возможное исключение из Основного закона слова «подряд» применительно к срокам полномочий президента также заслужило положительную оценку 66% граждан (15% сообщили о скорее отрицательном отношении).

Также 63% россиян скорее положительно отнеслись к возможности установить приоритет российской Конституции над международными договорами (14% – скорее отрицательно), 62% – к расширению полномочий Совета Федерации (10% – скорее отрицательно), 61% – к предложению дать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров (10% – скорее отрицательно).

Кроме того, респондентам задали вопрос, являются ли для них лично возможные изменения в Конституции скорее важными или скорее неважными. 79% опрошенных сказали, что изменения скорее важны, 16% – что скорее не важны. Затруднились ответить 5%.

Предложения главы государства считают важными большинство опрошенных во всех возрастных группах и во всех типах населенных пунктов. Если говорить о возрастных группах, то максимум в 81% зафиксирован в трех из них – 35–44 года, 45-59 лет и среди людей старше 60 лет. В возрастной категории 25-34 года о важности предложенных изменений сказали 79%, в категории 18-24 года – 61%. При этом среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет зафиксирован самый высокий показатель тех, кто полагает, что предложенные изменения являются скорее неважными, – 35%.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Самолет, летевший из Парижа в Москву, вернулся в аэропорт вылета. Это произошло из-за потасовки в кабине пилотов и холода в салоне. Уточняется, что лайнер должен был вылететь из аэропорта Шарль-де-Голь в 00:45 и сесть в Шереметьево. Самолет вывели на полосу, но в кабине пилотов началась драка. «Наш рейс задерживался. Мы сели в самолет, только начали выезжать на встречную полосу, […]