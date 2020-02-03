Xiaomi Mi 10 и Black Shark 3 представят в новом формате из-за коронавируса

Официальная презентация смартфонов Xiaomi Mi 10 и Black Shark 3 может пройти в совершенно новом формате онлайн пресс-конференции. Причиной является вспышка коронавируса на территории Китая.

Именно из-за риска заразиться опасным вирусом в компании рассматривают возможность провести презентацию своих устройств в онлайн режиме. Это обезопасит общественность и журналистов, которые решат приехать в Китай исключительно для личного присутствия на мероприятии. Именно поэтому официальная дата была перенесена на более поздний срок. Инсайдеры утверждают, что теперь придётся подождать минимум до 13 февраля.

Если информация подтвердиться, то Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro не смогут стать первыми устройствами с процессором Snapdragon 865. Именно такая база у Samsung Galaxy S20, который покажут общественности 11 февраля.

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