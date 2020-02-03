Брошенных в Шереметьеве мальчиков устроили в сад и школу

Мальчики, которых отец при странных обстоятельствах оставил в столичном аэропорту Шереметьево, с сегодняшнего дня могут посещать школу и садик в Комсомольске-на-Амуре.

Детей в субботу отправили в Хабаровский край, где передали бабушке с дедушкой. На них оформлена временная опека, напоминает "Россия 24". Как сообщили в администрации города, в эти выходные бабушка пообщалась с руководством образовательных учреждений. Школа и садик находятся как раз во дворе дома, где дети сейчас проживают.

В понедельник старший ребенок должен был пойти в школу, уточняет ТАСС. Однако в городе пришлось эвакуировать все школы из-за поступивших на электронную почту образовательных учреждений сообщений об опасности. Сейчас здания проверяются.

Власти города пообещали семье финансовую помощь. Дополнительные средства выделил бюджет региона. В пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили, что с семьей продолжат работать специалисты органов защиты детей.

26 января мужчина, прилетевший рейсом из Хабаровска, бросил двоих сыновей 2011 и 2014 годов в столичном аэропорту Шереметьево. Затем сам отец отправился в Ростов-на-Дону, где и был задержан. Выяснилось, что семья известна органам опеки, а мужчина издевался над женой (теперь уже бывшей) и сыновьями. В отношении и отца, и матери возбуждено уголовное дело о халатности. До инцидента дети жили с отцом, у матери — новая семья, и с сыновьями она связь не поддерживала.

Между тем отец уже позвонил бабушке детей и пообещал, что "жизни им не даст".

Источник: Вести

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