Суббренд Vivo iQOO анонсировал выход смартфона для геймеров в Индии

Компания по выпуску игровых смартфонов iQOO, являющаяся суббрендом марки Vivo, представила тизер с анонсом запуска своего нового устройства в Индии. Согласно официальным сообщениям, девайс станет доступен для этого рынка до конца текущего месяца.

iQOO разместил [url=https://oane.ws/xgo.php?url=twitter.com/iQOO_In/status/1223942922497712128?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1223942922497712128&ref_url=https%3A%2F%2Foane.ws%2Fadoane.php%3Fmod%3Deditnews%26action%3Deditnews%26id%3D211279]тизер[/url], посвященный смартфону с модулем 5G, на странице микроблога Twitter. Компания рекламирует устройство с хештегом #MonsterInside, намекая на высокую производительность своего продукта. Вдобавок, фирма инициировала специальный сайт для работы в Индии. Смартфон бренда iQOO станет первым в этой стране девайсов, оснащённым процессором Snapdragon 865 с модулем 5G.

Компания уже продемонстрировала, что новинка станет работать с высоким уровнем производительности, получит мощный аккумулятор, а также привлекательный дизайн для удовлетворения ключевых требований геймеров к своим смартфонам. Помимо этого, было представлено подтверждение того, что компания станет реализовать смартфоны посредством разного рода онлайн-платформы. Впоследствии есть планы о реализации устройств посредством офлайн-площадок. Больше детальной информации должно появиться в течение ближайших недель.

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Последнее: Компания по выпуску игровых смартфонов iQOO, являющаяся суббрендом марки Vivo, представила тизер с анонсом запуска своего нового устройства в Индии. Согласно официальным сообщениям, девайс станет доступен для этого рынка до конца текущего месяца. iQOO разместил [url=https://oane.ws/xgo.php?url=twitter.com/iQOO_In/status/1223942922497712128?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1223942922497712128&ref_url=https%3A%2F%2Foane.ws%2Fadoane.php%3Fmod%3Deditnews%26action%3Deditnews%26id%3D211279]тизер[/url], посвященный смартфону с модулем 5G, на странице микроблога Twitter. Компания рекламирует устройство с хештегом #MonsterInside, намекая на высокую производительность […]