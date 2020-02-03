«Союз» для запуска спутников OneWeb вывезли на стартовый комплекс

«Союз» для запуска спутников OneWeb вывезли на стартовый комплекс

03.02.2020, 8:19, Новости дня

Ракета-носитель «Союз-2.1б» для запуска 34 британских спутников связи OneWeb, намеченного в ночь на 7 февраля, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.

«Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и британскими спутниками связи OneWeb на борту была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Напомним, в ноябре источники в ракетно-космической отрасли сообщали, что запуск спутников британской системы «космического интернета» OneWeb с космодрома Байконур состоится не в декабре 2019 года, как планировалось, а в январе 2020-го. 



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