Сутки на Донбассе. 12 обстрелов, ранены трое украинских военных – штаб ООС

2 февраля на Донбассе пострадало трое украинских военнослужащих. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 3 февраля.

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.

«Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В результате вражеских обстрелов были ранены два украинских защитников, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения», – сообщили в штабе.

С начала текущих суток боевики огонь не открывали.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 2 февраля на Донбассе пострадало трое украинских военнослужащих. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 3 февраля. Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. «Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В […]