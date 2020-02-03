Аэропорт Томска возобновил работу после инцидента с самолетом «Руслайна»

Томский аэропорт восстановил работу после инцидента при посадке самолета Bombardier CRJ-100 авиакомпании «Руслайн», у которого частично разрушилась передняя стойка шасси, сообщил представитель пресс-службы аэропорта.

«В 12.00 (8.00 мск) аэропорт «Томск» возобновил работу в штатном режиме. Аэропорт открыт и готов к приему и отправке воздушных судов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В свою очередь, представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщил, что самолет убрали с полосы. Соблюдение прав пассажиров в аэропорту контролирует томский транспортный прокурор. Людям предоставлялось питание.

Напомним, ранее в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что стойка шасси частично разрушилась при посадке в Томске самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн».





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Последнее: Томский аэропорт восстановил работу после инцидента при посадке самолета Bombardier CRJ-100 авиакомпании «Руслайн», у которого частично разрушилась передняя стойка шасси, сообщил представитель пресс-службы аэропорта. «В 12.00 (8.00 мск) аэропорт «Томск» возобновил работу в штатном режиме. Аэропорт открыт и готов к приему и отправке воздушных судов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В свою очередь, представитель […]