Досье о Трампе и проститутках в Москве было «сфабриковано» бывшим шпионом MI-6

28-01-2020,

«Досье на Дональда Трампа, составленное бывшим шпионом МI-6 Кристофером Стилом, в котором президента США обвинили в том, что РФ располагает компроматом на него, является «фабрикацией», сообщается в докладе ведущего британского писателя, специализирующегося на шпионской теме», — передает The Sunday Times.

«Найджел Уэст утверждает, что в 2017 году его наняла американская юридическая республиканская фирма, чтобы произвести оценку досье Стила, и он пришел к выводу, что большие куски этого досье являются фейком», — сообщается в статье.

«В досье Стила утверждается, что у российских шпионов имеется «компромат» на Трампа, включая видеозапись того, как он развлекается с проститутками в Москве, и что РФ вступила в заговор с командой предвыборной кампании Трампа с целью повлиять на результаты выборов 2016 года. Это досье было использовано ФБР для оправдания слежки за четырьмя партнерами Трампа», — напоминает издание.

«В докладе, с которым ознакомилась газета The Sunday Times, делается вывод о том, что «оплошности» в досье «имеют признаки вымысла», и говорится: «Существует… большая вероятность того, что весь материал Стила был сфабрикован».

«Уэст обнародовал свои выводы после того, как генеральный инспектор Министерства юстиции США опубликовал в декабре доклад, в котором досье Стила названо «слухами» и содержится заключение, что ФБР не следовало полагаться на его работу при подаче ходатайств о выдаче ордеров на наблюдение за союзниками Трампа», — пишет The Sunday Times.

«Уэст утверждает, что Стил создал » вводящее в заблуждение впечатление» о своих источниках. Он ставит под сомнение один ключевой источник, указывая на то, что Стил заявил, что тот обладает информацией на такие разные темы, как сексуальная активность Трампа в Москве и российский шпионаж во Флориде. «Одной характерной чертой фабрикаторов, в отличие от сотрудников, работающих с достоверными источниками, заключается в том, что они… приписывают информацию не тому источнику, — пишет Уэст. — С точки зрения профессиональной разведки, досье…. вызывает глубокую тревогу и его нельзя принимать за чистую монету».

Фирма Стила, Orbis Business Intelligence, указала в своем заявлении: «Исследование Уэста финансировались республиканской юридической фирмой после 2016 года и поэтому не может рассматриваться как ничто иное, как политически мотивированное. [Оно] не основано на каких-либо знаниях об источниках или методах Orbis и, следовательно, является в высшей степени спекулятивным в своих утверждениях».

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