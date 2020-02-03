Жуткие факты о Генри Говарде Холмсе и его «Гостинице Смерти»

В детстве Холмса регулярно колотил его собственный отец, а одноклассники высмеивали его, в том числе за страх перед покойниками. Все изменилось в тот момент, когда группа мальчишек решила запугать Холмса и насильно привела его в кабинет врача, чтобы заставить прикоснуться к человеческому скелету в углу. Холмс в ужасе прикоснулся и… был восхищен скелетом.

После этого психика Холмса стала ужесточаться и извращаться, он мечтал о смерти своих родителей, а когда выучился на врача и получил доступ к трупам из морга, без всякой боязни занимался этими телами, уродовал их, а потом крал, устраивал с их помощью различные ДТП, а потом получал страховые выплаты на вымышленных лиц (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

За считанные годы Холмс стал первоклассным мошенником, он поселился в Чикаго и уже тогда в его окружении стали при странных обстоятельствах пропадать живые люди, сначала одна из его жен, потом управляющая аптекой, которую он у нее купил. С помощью продолжающихся афер с трупами Холмс накопил крупную сумму денег и в его больной голове начал созревать совершенно жуткий план как продолжать безнаказанно мучить и убивать без свидетелей.

Холмс выкупил землю вокруг аптеки и создал из нескольких зданий одно большое, назвав его гостиницей. За внешний вид местные жители быстро стали называть это здание "Замком", а когда полиция раскрыла преступления Холмса, здания обрело новое название "Гостиница Смерти".

Всего в этом "Замке" согласно доказанным фактам Холмс убил 27 человек, однако скорее всего их было намного больше, не менее 350. Именно столько людей пропали в этой "гостинице" без вести.

Только Холмс знал планировку своей гостиницы

Холмс самостоятельно разработал план здания и во всех подробностях он лишь один знал его целиком. Чтобы рабочие не знали всей планировки, он регулярно менял группы подрядчиков во время постройки. Чтобы без проблем избавляться от строителей, он обвинял их в плохой работе и отказывался платить.

Комнаты в гостинице, коридоры, лестницы и переходы располагались несимметрично и где попало. Обычный человек, увидев такую планировку, решил бы, что ее делал человек совершенно не понимающий в строительстве и не имеющий вкуса. Однако у Холмса все было рассчитано и ничто не стояло там, где не должно. Но об этом никто и не догадывался.

В 1937 году журналист "Chicago Tribune" вспоминал здание Холмса как "странный дом, подобного которому не было еще во всей Америке". "Его дымоходы торчали там, где не должны были торчать, его лестницы вели в тупик, а извилистые проходы могли привести туда же, откуда человек вошел. Некоторые комнаты вообще не имеют дверей или номеров на них. Этот таинственный дом — порождение искаженного ума его строителя".

Каждый номер в отеле был смертельной ловушкой

Строительство "Замка" было полностью завершено в 1892 году. У здания имелось три официальных этажа и большой подвал. На первом этаже находилось несколько магазинчиков. Вскоре в Чикаго стали приезжать туристы на Всемирную выставку и гостиница Холмса стала получать посетителей в избытке, которые тут же начали бесследно пропадать. За время работы Всемирной выставки в "гостинице" Холмса пропало не менее 50 ее посетителей.

Узкие и слабо освещенные коридоры и комнаты гостиницы были оборудованы системами подачи газа на стене, а в спальне Холмса стоял специальный шкаф с регуляторами подачи газа. В здании также было специальное хранилище для денег и ценностей постояльцев и в эту комнату тоже вела газовая труба.

Все комнаты "гостиницы" были герметичными, звуконепроницаемыми и оборудованы подсматривающими глазками, в которые Холмс любил смотреть, наблюдая за умирающими от газа людьми. На дверях всех комнат были оборудованы тайные системы сигнализации, чтобы когда постоялец выходил из своего номера, Холмс тут же получал об этом сигнал.

Подвал ужасов

Иногда Холмс не убивал людей сразу, предпочитая долгое время мучить и лишь после этого убивать их. В подвале для таких целей стояло некое приспособления, похожее на средневековую дубы. На нем Холмс растягивал тела людей предположительно в попытке получить от них сведения, где они спрятали свои деньги. По другой версии он пытал их просто потому, что ему это было приятно.

Но большинство его жертв были задушены до смерти газом в своих же номерах, после чего через специальные скрытые в полу или стенах желобы их тела отправлялись в подвал. Там Холмс обрабатывал тела, чтобы потом продавать их в виде скелетов и отдельных органов в медицинские учреждения как наглядные пособия. Его покупатели никогда не интересовались тем, откуда получены эти скелеты и органы. Цельный очищенный скелет стоил 200 долларов.

Если тела по какой-то причине не подходили для перепродажи, Холмс бросал их в яму с негашеной известью, сжигал в одной из двух своих огромных печей или заливал кислотой. При осмотре подвала полицейские нашли в чане с кислотой часть человеческого черепа неизвестной жертвы и восемь ребер, которые еще не успели раствориться.

Убийство Эмелины Сигранд

Юная красавица Эмелина Сигранд приехала в Чикаго в поисках работы и вскоре попалась на глаза Холмсу, который предложил ей стать его личным секретарем. Он пообещал девушке в три раза больше стандартной зарплаты на такой должности и та без сомнений согласилась.

С собой Эмелина привезла все свои накопления 800 долларов, но они быстро попали в руки Холмса, который сказал ей, что вложил эти деньги под хорошие проценты. После этого Эмелина вскоре начала что-то подозревать, потому что сообщила своему знакомому, что она хочет поскорее уехать домой. В тот день ее видели живой в последний раз.

Когда преступная деятельность Холмса была раскрыта, а его здание осматривала полиция, на двери денежного хранилища была обнаружена вмятина по форме ступни женской ноги. Она осталась после того как их обладательница с большой силой ударила босой ногой по двери. Вероятно Холмс заманил девушку туда и закрыл, после чего наблюдал как она мечется там и потом погибает от удушения.

Среди исследователей широко распространено мнение, что это отпечаток ноги Эмелины Синград, так как обычные женщины-постоялицы в хранилище как правило не допускались.

Убийство детей своего соучастника

После Всемирной выставки дела Холмса пошли не так хорошо, его осаждали кредиторы, поэтому он закрыл "гостиницу" и уехал из Чикаго. Но и в других местах Холмс продолжил убивать и осуществлять мошеннические сделки. Он взял к себе подельником жулика Бенджамина Питзеля, с которым познакомился в тюрьме, где недолго просидел за кражу лошадей.

Холмс убедил Питзеля сымитировать собственную смерть, чтобы потом жена Питзеля могла получить на него страховые выплаты. Но едва Питзель согласился на сделку и подписал все бумаги, как Холмс убил его уже по настоящему. Скелет Питзеля он продал врачам.

Потом Холмс каким-то способом забрал троих детей Питзеля (двух девочек и мальчика) у их матери и вместе с ними начал ездить по разным городам США и Канады. Позже в Торонто, в доме, который он арендовал, были найдены останки двух девочек Питзеля. Их он убил, заперев в большой сундук и пустив туда газ.

Потом с помощью яда он убил и мальчика, а останки его тела разрезал ножом и сжег в огне камина. Полицейские нашли в камине куски обгоревших детских костей.

Планы на второй отель

Полиция начала охоту за Холмсом из-за случая с пропажей детей Питзеля и быстро обнаружила, что наткнулась на серийного убийцу. Тогда подобное было совершенно неслыханным деянием и неудивительно, что теперь Холмса преследовали практически все лучшие детективы страны.

Но до того как они наконец настигли его, Холмс продолжал и продолжал убивать. В 1894 году Холмс прибыл в Бостон, где свел знакомство с Минни Уильямс, богатой наследницей владельца местной железной дороги. Уговорив ее стать его женой и переехать к нему в Чикаго, Холмс вскоре убил Минни, а заодно и ее сестру Анну. Всем, кто спрашивал, куда делись сестры, он отвечал, что они отправились в поездку по Европе.

От Минни осталось богатое наследство в Форт-Уорте, штат Техас, поэтому у Холмса созрел план на постройку второго "Замка". Чтобы добрать до нужной суммы и получить страховую выплату в 6 тысяч долларов, он попытался устроить поджог в своей чикагской "гостинице", однако пожар почему-то провалился.

Все в огонь

После этого Холмс снова уехал в Бостон, где его наконец арестовали и предъявили обвинения в убийстве трех детей Питзеля, а далее и тех людей, чьи останки нашли в чикагской "гостинице Смерти".

Чем больше полиция осматривала "Замок" Холмса, тем больше ужасалась этому дьявольскому творению. К сожалению, полностью "Замок" изучить им так и не удалось, через год мощный пожар все-таки уничтожил "гостиницу". По одной версии это была месть местных жителей, по другой Холмс уговорил кого-то заранее сжечь здание, чтобы уничтожить важные улики. В 1937 году останки "гостиницы" были окончательно снесены, а на их месте была построена почта. Сегодня тут ничто не напоминает о "Гостинице Смерти".

Сам Холмс был повешен в тюрьме 7 мая 1896 года в возрасте 34 лет. Словно по какому-то "приказу свыше" умирал он медленно, так как его шея сломалась не сразу и он мучился в петле еще около 15 минут.

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