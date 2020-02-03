Российские миллионы на побережье Аджарии

01/02/2020

Правительство Грузии красуется осуществленными или объявленными инвестициями в Батуми, но никто не говорит о происхождении этих денег. Среди компаний, которые взяли на себя обязательства инвестировать значительные средства в этот регион, есть компании, основанные гражданами России. Многие из основателей имеют двойное гражданство. Дата основания компании в Грузии часто совпадает с периодом приобретения собственности или создания предприятия.

Российские граждане или бизнесмены с двойным гражданством в основном интересуются зоной отдыха и строительством развлекательных комплексов в курортной зоне, а также обустройством сети ресторанов. Их прибыль как раз рассчитана на потребителей, прибывающих из России. Нанятые ими маркетологи также работают в соответствующем направлении.

Граждане РФ покупают недвижимость как у частных лиц, так и у государства, а затем начинают переговоры о получении разрешений на строительство. Есть случаи, когда компании, созданные российскими гражданами, получали государственную поддержку для покупки желаемой недвижимости.

Среди таких проектов одним из самых масштабных является проект «ЭйАр Меридиан» — многофункциональный комплекс «White Sails», («Белые паруса». на фото). Проект включает в себя два пятизвездочных отеля и шесть апарт-отелей рядом с видом на бульвар, недалеко от моря, в общей сложности 600 квартир, спортивные и развлекательные центры, открытый и закрытый бассейны, развлекательные и торговые центры, рестораны и лаундж-бары.

Комплекс занимает почти три гектара [29 445], компания заплатила 2,091 млн. лари за приватизацию и согласно сделке, заключенной с правительством Аджарии, взяла на себя обязательство осуществить 30 миллионную инвестицию. Несмотря на английское название проекта, инвестиции — русские.

Владельцами долей ООО «ЭйАр Меридиан» являются граждане РФ — Рауль Кайтамба [29,62%], Сергей Исаакян [20,79%] Дмитрий Сагирь [14,85%] и компания «Валентин» [28,8]. Помимо «ЭйАр Меридиан», Рауль Кайтамба является совладельцем еще нескольких компаний в Грузии.

Строительство проекта должно было быть завершено в 2017 году, однако правительство Аджарии несколько раз передвигало компании сроки выполнения взятых обязательств. Согласно новым срокам, часть проекта «Эйр Меридиан» завершится к концу 2020 года, а полностью — к концу 2021 года.

ООО «Хохбау» строит многофункциональный комплекс в Батуми. По информации правительства Аджарии, компания должна осуществить 30-миллионную инвестицию. На презентации проекта члены правительства говорили, что инвестиция немецкая, но, согласно публичному реестру, российские граждане также владеют долями в компании.

22% ООО «Хохбау» принадлежат гражданину РФ Филиппу Потемкину. Владельцем трех процентов также является житель РФ Джамал Хармаси, 51 процентом компании владеет жительница Германии Анастасия Потемкина, а остальные 24 процента принадлежат директору компании Зурабу Гаручава.

ООО «Петра Грин Зон» несколько раз обращалось в совет по региональному наследию Аджарии для получения проектного соглашения. Компания планирует построить в Цихисдзири, в зеленой зоне с видом на море, многофункциональный комплекс в 100 метрах от крепости Петра.

Директор компании и владелец 33,33%, житель РФ Михаил Гетия [двойное гражданство], а остальные доли разделяют граждане Грузии – Марика Начкебия и Миндия Гургенидзе. Михаил Гетия является еще владельцем или совладельцем нескольких других компаний в Грузии, так же, как и директор компании Миндия Гургенидзе [Миндия Гургенидзе жертвователь «Грузинской мечты», он пожертвовал «Мечте» в 2014 году 30000 лари].

ООО «Петра Зеленая Зона» («Петра Грин Зон») планирует приобрести в Цхихисдзири 5 985 кв.м зеленых насаждений с видом на море, и согласно данным реестра, с собственником достигнуто соглашение, что взамен компания, после окончания стройки, передаст во владение ему 15 апартаментов.

Бизнесмен Анзор Атабадзе, который также является гражданином России, планирует построить крупный торговый центр возле железнодорожного вокзала в Кобулети. Через электронный аукцион, объявленный правительством Аджарии, он одной заявкой в 1 миллион 75 000 лари, без всякой конкуренции, приобрел 4 261 квадратный метр земли под строительство. По данным аукциона, Анзор Атабадзе должен инвестировать не менее 1 миллиона лари.

Анзор Атабадзе также владеет ООО «SUNSET», ООО «Золотой Лев» и несколькими другими компаниями в Грузии. Первоначально Атабадзе появился в туристическом сегменте Грузии и получил поддержку от правительства Аджарии.

Министерство финансов и экономики Аджарии передало компании Анзора Атабадзе «Золотой лев 2008» в 2015 году в пользование 1502 квадратных метра земли в Батуми, на прилегающей к озеру Ардагани территории, где был открыт ресторан «SUNSET». Затем компания, взамен увеличения проектной инвестиции до трех миллионов, потребовала продлить срок действия договора и передать во владение другие участки озера.

В правительстве Аджарии посчитали, что продление контракта на переданной в пользование земли возможно только в том случае, если в пользование будет передан находящийся на озере весь остров при условии разработки концепции его единого развития. Об этом было указано в письме, которое правительство Аджарии направило в мэрию Батуми, которая является собственником этой недвижимости.

В целях реализации инвестиционного предложения, в мэрии Батуми сочли целесообразным передачу земельных участков у озера Ардагани в пользование компании до 2045 года. Согласно этому новому соглашению, на озере Ардагани компании в пользование передано два участка, общей площадью 3557 кв.м.

В январе 2020 года в Батуми на улице Иване Месхи ООО «Вудворкинг» приобрело 3 гектара земли с инвестиционными условиями через электронный аукцион, объявленном правительством Аджарии. Компания за эту сделку заплатила 675 000 лари.

Согласно условиям аукциона, покупатель должен обустроить производство и запустить его чрез три года со дня подписания договора. При этом инвестиционный пакет должен составлять не менее 1 млн. 500 000 лари.

По данным правительства, в этих зданиях проживает около десяти семей. А на части продаваемого земельного участка у них обустроены огороды.

В Министерстве финансов и экономики Аджарии отмечают, что семьи, проживающие здесь, незаконно огородили земельные участки, и правительство против них начало соответствующие правовые процедуры: «У них есть информация об аукционе». Имеют ли они альтернативное жилье и окажутся ли они на улице после этих процедур, министерство ответило, что они изучат их социальное положение и предложат помощь в рамках государственных программ.

ООО «Вудворкинг» было основано в декабре 2019 года гражданами РФ в Грузии. 50 процентов компании принадлежат лицу с двойным гражданством Натии Мурванидзе, 30 процентов – гражданке РФ Марине Давыдовой, а остальные 20 процентов — гражданину Грузии Кахаберу Котрикадзе.

Гражданам РФ также принадлежит ООО «Амбассадор Батуми», которое запрашивает разрешение на строительство 15-этажного здания на Батумском бульваре. По словам директора компании, «Амбассадор Батуми» планирует инвестировать в проект 55 миллионов долларов. Согласно Публичному реестру Грузии, 50 процентов компании принадлежит гражданину РФ Вартану Вартанову, а 50 процентов — Эльгудже Кебуриа, имеющему двойное гражданство.

В Батуми на бульваре, на территории бывшей поликлиники, уже осуществляющийся четырехэтажный строительный проект

«Амбассадор Батуми» требует увеличить до 15-этажей уже строящийся на бульваре в Батуми четырехэтажный строительный проект. Компания приобрела землю у частного лица. Бывшее здание поликлиники, с закрепленным за ним земельным участком, было продано гражданину РФ еще при прежнем правительстве. Однако, неофициально стало известно, что его владельцем стал Леван Кардава, депутат предыдущего созыва Парламента от «Объединенного национального движения». После этого участок несколько раз перепродавался, и, наконец, в 2017 году собственность была куплена компанией «Амбассадор Батуми».

«Амбассадор Батуми» в Грузии владеет еще одной компанией — «Elite Sky Resorts», которая приобрела 3120 квадратных метров земли на курорте Годердзи и планирует организовать там туристическую инфраструктуру. В компании сообщают, что она инвестирует в этот проект 50 миллионов лари.

4136 квадратных метров земли и закрепленное за ним здание на перевале Годердзи с инвестиционными условиями через электронный аукцион были приобретены ООО «Adjara resorts development company». Компания заплатила 331 000 лари с инвестиционным условием на 1 500 000 лари. 50 процентов компании принадлежит гражданке РФ Марине Давыдовой, а 50 процентов – лицу с двойным гражданством Натии Мурванидзе.

Согласно данным Публичного реестра Грузии на июнь 2019 года, в Грузии зарегистрировано 208 компаний, принадлежащих компаниям, работающим в России. В дополнение к этим 208 компаниям в Грузии зарегистрированы 5 088 компаний, в которых хотя бы одним партнером является житель Российской Федерации или же лицом с двойным гражданством [одно из них российское].

Источник: Газета «Батумелеби»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: России незачем участвовать в гонке вооружений КНР и США 28 января 2020 Исследование SIPRI показало, что Китай сместил Россию со второго места на рынке вооружений. Впереди остались лишь США. Насколько важно это для Москвы? Китай занял второе место в мире по продажам вооружений, уступая лишь США и обогнав Россию. Об этом свидетельствует Стокгольмский институт исследования […]