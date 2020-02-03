«Если друг оказался вдруг…»

Пока защита президента Трампа трудилась над аргументами в его защиту, «Нью-Йорк таймс» опубликовала избранные места из книги бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, где говорится, что президент Трамп хотел заморозить военную помощь Украине до начала расследования коррупционных связей Байденов с «Бурисмой».

Posted By: Виктория ВЕКСЕЛЬМАН on: January 29, 2020

Естественно, это вызвало большой скандал, и создалось впечатление, что обвинения демократов обоснованы. Сенаторы Митт Ромни и Сюзан Коллинс тут же выразили желание заслушать Джона Болтона перед принятием важного решения.

Тут интересно другое – Джон Болтон, известный как честнейший и порядочнейший человек, по каким-то причинам не сработался с президентом Трампом и был отправлен в отставку, но пока он находился на своем посту, президент советовался с ним по самым деликатным вопросам. Возможно, он и высказался в том плане, что «ему хотелось бы заморозить военную помощь Украине в размере $391 миллиона до начала расследования коррупционных схем демократов и Байденов в частности», но это был конфиденциальный разговор с советником, который не предназначался для посторонних ушей и глаз.

Джон Болтон. Фото: Gage Skidmore

Сам факт выбора времени и желания сделать всеобщим достоянием конфиденциальные обсуждения не с лучшей стороны характеризует Джона Болтона. Можно только предполагать, какими именно мотивами он руководствовался, и очень хотелось бы верить, что личная обида и желание отомстить никакой роли тут не сыграли.

Конгрессмен-республиканец Джон Рэтклиф обвинил в сливе демократов, обеспокоенных тем, что они не набирают достаточного количества голосов для импичмента в Сенате. Публикация «Нью-Йорк таймс» подтверждает обвинения президента в том, что он хотел использовать военную помощь как рычаг давления на украинскую администрацию.

Республиканцы сравнили откровения Джона Болтона с разоблачениями, выдвинутыми против судьи Кавано буквально в последний момент, во время обсуждения его кандидатуры в Сенате. Республиканский национальный комитет в своем послании указал на тот факт, что никто из свидетелей не дал показаний о том, что президент Трамп увязывал военную помощь с началом расследования против Байдена и оказывал давление на президента Зеленского.

«Более того, в истории «Нью-Йорк таймс» со сливом рукописи есть весьма примечательные моменты, – написал Стив Гест. – В ней не только отсутствуют прямые цитаты, но и не называются источники. Это версия 2.0 инструкции демократов по Кавано».

Президент Трамп возмутился и написал: «Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине связана с расследованиями демократов, включая Байденов. На самом деле, он никогда на это не жаловался даже во время увольнения. Если Джон Болтон это сказал, то только ради продажи книги».

Факт остается фактом, помощь была переведена, Америка предоставила Украине противотанковые ракеты, в то время как администрация Обамы отказывалась делать это.

Джон Болтон через своего адвоката передал, что он не сотрудничал с «Нью-Йорк таймс» и не передавал газете никакой информации, и утечка произошла без его ведома. Правда, саму информацию он не отрицает. Но вот что пишет Фред Фляйтц, проработавший бок о бок с Джоном Болтоном 30 лет.

«Я не видел рукопись Болтона и не знаю ее содержания. Я верю Болтону и его помощникам, что они не сливали информацию «Нью-Йорк таймс». Но я считаю, что они все же несут ответственность за этот слив, поскольку книга Болтона была направлена на цензуру в Совет по национальной безопасности, известный своими информационными сливами, в декабре 2019 года с тем, чтобы она вышла в свет весной 2020 года. Также невозможно объяснить, почему книга, содержащая такую деликатную информацию, была направлена в Совет по национальной безопасности в разгар процесса импичмента. При таких обстоятельствах утечка была неизбежна».

И эта не единственная утечка. Анонимные источники, рассказавшие редакции «Нью-Йорк таймс» о содержании книги, поведали о том, что Болтону не нравились связи Трампа с лидерами авторитарных режимов Турции и Китая, и он обсуждал этот вопрос с министром юстиции Вильямом Барром.

Фред Фляйтц пишет, что если публикация книги, которая обещает рассказать все-все, была нужна вообще, то ее не следовало публиковать накануне выборов, так как она может определить исход выборов и судьбу страны.

Он напомнил, что бывший министр обороны Роберт Гейтс, ушедший в отставку с 2011 году, написал книгу «Долг: Воспоминания министра во время войны», где он откровенно рассказал о некомпетентности вице-президента Джо Байдена и штата Совета национальной безопасности Обамы. Однако свою книгу он опубликовал лишь в январе 2014 года, чтобы не оказывать влияния на исход президентских выборов 2012 года. Соответственно, Фляйтц считает, что своим опытом и мнением Джон Болтон мог бы поделиться после выборов.

«Книга бывшего советника по национальной безопасности накануне президентских выборов создает опасный прецедент, так как впредь президенты будут бояться обращаться за советами к экспертам по деликатным вопросам национальной безопасности».

Теперь возникает еще один момент. Когда был взломан сервер Демократической партии и опубликованы порочащие партийную политику имейлы, демократы ополчились на хакеров и обвинили во вредительстве Россию и сговорившегося с Путиным Трампа.

Сейчас хакеров даже искать не нужно. Сливные бачки работают прямо в отделе цензуры Совета национальной безопасности (СНБ). Им не надо искать связи с Джулианом Асанжем. Достаточно позвонить своим людям в «Нью-Йорк таймс» или «Вашингтон Пост».

Пресс-секретарь СНБ Джон Юллиот заявил: «Рукопись посла Болтона была подана в СНБ для цензуры перед публикацией и находилась на проверке СНБ. Никто из персонала Белого дома помимо СНБ рукопись не читал».

То есть СНБ расписался в том, что именно его сотрудники и передали «Нью-Йорк таймс» избранные места из воспоминаний Джона Болтона.

С какой стороны ни посмотри, как говорят израильтяне, «хоть и кошерно, но воняет». Вроде бы, закон никто не нарушил, но выглядит все по совокупности довольно мерзко.

Бывший советник, пылая праведным гневом, пишет книгу-разоблачение, приурочивая ее публикацию к выборам, цензоры Совета национальной безопасности срочно встречаются с корреспондентом «Нью-Йорк таймс» и пересказывают ему «порочащие сведения», и все вроде бы в белых фраках, все патриоты и честные люди. Особенно разочаровал Джон Болтон.

Конгрессмен-республиканец Марк Мидоу сделал следующее заявление: «Мы говорим о неопубликованной рукописи, которую видели только анонимные источники и которая слита кем-то в последний момент, ровно тогда, когда демократы теряют тот небольшой импульс импичмента, который еще остался. Мы уже видели этот сценарий. Американцы его не купят. Последний репортаж «Нью-Йорк таймс» подольет масла в политический нарратив, но факты не изменит. На самом деле, факты не изменились ни на йоту с первого дня этого цирка. Стенограмма телефонного разговора показывает нулевую связь между помощью и политическим расследованием. Помощь была переведена без всяких политических расследований со стороны Украины, и украинские лидеры не знали о замораживании до сообщения в прессе от 29 августа. Президенты Зеленский и Трамп оба сказали:«Никакого давления не было». И во время пяти встреч между Украиной и США в период между замораживанием и переводом помощи ни разу не обсуждалась связь между помощью и политическим расследованием».

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