Воющие собаки, сожженные заживо в печи Колбрука

Доменная печь в Колбруке, штат Пенсильвания, была построена у реки Конваго-крик в 1791 году. В начале 1800-х годов управляющим там был назначен один очень жестокий человек. Печь была демонтирована в 1858 году, незадолго до начала Гражданской войны, но ее рабочие имели лишь чуть более лучшие условия, чем рабы, и по факту мало чем отличались от них.

Богатый особняк, принадлежащий этому управляющему по фамилии Джейкобс, и сейчас стоит на своем месте. Согласно легенде, этот человек не просто был жесток к своим рабочим, он в принципе не любил людей, зато обожал стаю своих охотничьих собак. Особенно большую белую псину по кличке Флора. Флора со своей стороны была полностью предана своему хозяину.

Угольный сарай, примыкающий к доменной печи Колбрука, сохранился до наших дней

Управляющий любил выпить и был слаб до женского пола, но если бы он услышал как кто-то из рабочих обозвал его пьяницей и развратником, то этот рабочий тут же был бы уволен или жестоко наказан плетьми. Особенно страдали от действий управляющего его молодые девушки-служанки, которых он неприкрыто домогался.

Да, Джейкобс был высокомерным, порочным и жестоким человеком. Он никого из людей не любил и люди отдавали ему должное. Единственное живое существо, что радовалось его появлению, была та самая Флора.

Однажды зимним вечером управляющий как обычно напился в пабе до отключки и когда пошел по снегу к себе домой, то упал в сугроб и вскоре непременно бы замерз. Однако Флора почуяла его, разыскала в снегу, а потом прибежала обратно в особняк и лаяла и выла до тех пор, пока слуги не проснулись и не пошли за ней к сугробу. Они вытащили Джейкобса и отнесли его домой.

Прошел почти год, наступил октябрь месяц и Джейкобс собрался со своими собаками на охоту на лис. Накануне Джейкобс много пил с другими местными охотниками и хвастался им, что его свора всех сделает.

Наутро он взял своих собак и повел их в лес, но собаки почему-то были очень вялыми и едва шли, Флора тоже. Кто-то предложил, что собаки были намеренно отравлены кем-то из других охотников, чтобы досадить Джейкобсу, однако тот и слушать не хотел. Он заявил, что либо его собаки пойдут на охоту и будут делать свою работу, либо они отправятся в Ад.

Чтобы заставить Флору гнать лису, он начал кричать на нее. а потом достал кнут и начал бить собаку. Флора визжала от боли и кое-как пошла в лес, но другие собаки не могли идти и охота провалилась.

Джейкобс был вне себя от бешенства, а потом схватил всех своих собак, притащил их к доменной печи и… начал бросать их в огонь. Собаки выли от ужаса и боли, но никто из рабочих не осмеливался перечить Джейкобсу.

Когда Джейкобс сжег всех собак, кроме Флоры, он обратил свой взор и на нее и стал пинать в сторону печи. Собака скулила, он бил ее плетью, но никак не мог загнать в огонь.

Тут наконец кто-то из рабочих не выдержал и сказал, что Флора год назад спасла Джейкобсу жизнь. Джейкобс на это замахнулся плетью на рабочего и сказал, чтобы тот сам бросил собаку в печь, если она туда не идет. Рабочий подошел к Флоре, хотел взять ее на руки, но собака зарычала на него и рабочий решил убежать из помещений от греха подальше.

После этого настроение Джейкобса вроде бы переменилось. Он успокоился, а потом ласково подозвал к себе Флору. Собака, виляя хвостом, подбежала к нему и кинулась ему на руки, а он поднял ее и бросил в огонь.

Спустя некоторое время рабочие доменных печей стали слышать странные звуки, которые больше всего напоминали болезненный вой стаи собак. Кто-то говорил, что это воют призраки сожженных собак, другие уверяли, что это управляющий сошел с ума и сам воет в тоске по своим собакам.

Так или иначе, но управляющий и правда сильно изменился. Он стал куда более угрюмым, стал еще больше пить и большую часть времени проводил сидя у доменной печи и смотря на огонь. Он почти перестал разговаривать, а рабочие и слуги рассказывали, что он лишь бормочет что-то и гладит нечто, лежащее у его ног.

Потом его психическое состояние еще больше ухудшилось, управляющий больше не вставал с постели и часто называл имя Флоры. В один день он начал громко кричать, что к нему пришла стая собак и кричал так правдоподобно, что слуги начали бегать и смотреть из окон, высматривая эту стаю.

Они никого не увидели, а когда вернулись в спальню управляющего, то нашли его мертвым в постели. С тех лет и до сих пор люди этой местности время от времени видят в полях стаю призрачных гончих во главе с крупной белой собакой.

Поле, где раньше стояла доменная печь и где видят призрачных собак

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Последнее: Доменная печь в Колбруке, штат Пенсильвания, была построена у реки Конваго-крик в 1791 году. В начале 1800-х годов управляющим там был назначен один очень жестокий человек. Печь была демонтирована в 1858 году, незадолго до начала Гражданской войны, но ее рабочие имели лишь чуть более лучшие условия, чем рабы, и по факту мало чем отличались от них. […]