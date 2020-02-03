Привидение или что-то иное попало на видео в больнице Гондураса

Сначала мы слышим странные звуки, идущие из бокового коридора, а потом оттуда появляется нечто полуразмытое грязно-желтого цвета. Понять, что это такое, не представляется возможным, разным людям это кажется или скелетом с накинутым на него куском ткани, или человеческой фигурой в балахоне.

Поначалу существо кажется вполне плотным, но когда оно полностью выходит из коридора, то становится почти прозрачным. Поэтому версия о том, что это просто медицинский скелет, который тянут за ниточки, явно не подходит (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Комментарий к ролику гласил, что в этих коридорах и ранее регулярно происходили аномальные явления, в том числе сами собой гасли и зажигались лампы, а пациенты в палатах очень этого пугались. Также кто-то упомянул, что в этой больнице когда-то работал один врач, который позже покончил с собой, и что это вероятно именно его призрак.

Первоначально ролик был размещен в фейсбук на страничке гондурасского общества "La Otra Dimensión", но позже эта страница была полностью удалена по неназванным причинам и отследить точный источник видео оказалось невозможным.

По версии скептиков, вероятнее всего это видео подделка с использованием видеомонтажа.

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