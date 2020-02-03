Трамп – о Супербоуле: фантастический камбэк под огромным давлением

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал волевую победу "Канзас-Сити Чифс" над командой "Сан-Франциско Форти Найнерс" в финальном матче по американскому футболу (NFL).
"Поздравляю "Канзас-Сити" с великолепной игрой и фантастическим камбеком под огромным давлением, – написал Трамп в Twitter. – Мы гордимся вами и великим штатом Миссури. Вы – настоящие чемпионы".
Congratulations to the Kansas City Chiefs on a great game and a fantastic comeback under immense pressure. We are proud of you and the Great State of Missouri. You are true Champions!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2020
Напомним, встреча проходила на стадионе "Хард Рок Стэдиум" в Майами и завершилась со счетом 31:20 в пользу "Чифс". Для "Канзас-Сити" этот успех стал вторым в истории. Предыдущая победа клуба в Супербоуле датировалась 1970 годом.
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