В Идлибе погибли 4 турецких военных

В сирийской провинции Идлиб погибли четверо турецких военнослужащих. Еще девять получили ранения. Состояние одного солдата оценивается как критическое.
Позиции турецких военных были обстреляны сирийской армией в районе населенного пункта Серакиб, передает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ. По сообщению Министерства национальной обороны Турции, военные открыли ответный огонь и уничтожили цели.
Дамаск пока официально не комментировал произошедшее.
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