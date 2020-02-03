В Москве умер член Российской академии наук

В Москве умер член Российской академии наук

03.02.2020, 8:05, Разное

В Москве умер советский археолог, крупнейший исследователь Новгородской Руси и берестяных грамот Валентин Янин. Ученый будет похоронен в Великом Новгороде.

По данным издания Москва 24, член Российской академии наук скончался на 91 году жизни. Стоит отметить, что в возрасте 34 лет Янину была присуждена степень доктора наук за книгу «Новгородские посадники». Он был участником многих открытий, в том числе Новгородской Псалтыри – древнейшей славянской книги, датируемой началом XI века.



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