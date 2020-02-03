«Паники у нас нет»

Россияне из Шанхая и Уханя о ситуации с вирусом

Опубликовано: 31/01/2020

Врач в защитной маске. Ухань, 30 января 2020 China Daily via REUTERS

Александр Валиев

На этой неделе российские власти приняли решение закрыть границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса, от которого скончались уже 213 человек. 31 января стало известно о первых двух заболевших в России. В русскоязычном сегменте Интернета распространяются панические слухи о том, что якобы официальные цифры и факты, связанные с эпидемией, намеренно преуменьшаются. О том, что происходит в Шанхае и городе Ухань, где и началась эпидемия — в материале RFI рассказывают русскоязычные местные жители.

Елена Михель, психолог из Москвы, живет уже 7 лет в Шанхае. Сейчас она ведет развивающие занятия, групповые и индивидуальные, в том числе, на английском языке. Никуда уезжать из Китая Елена не планирует, у нее здесь муж и ребенок.

Елена Михель: Когда эта информация все больше и больше распространялась, я, естественно, была вынуждена прислушаться и к тому, о чем говорят здесь, и читать ту информацию, которую тут, в Китае, для русскоязычных распространяют — официальные данные. Потом я стала смотреть на Youtube, что говорят и что показывают. Почитала комментарии (русскоязычные — RFI), и мне стало безумно больно. То, что я читаю в комментах под видео российскими, меня повергает просто в ужас, когда предлагают сбросить бомбу на Китай или пишут, это вас покарал Аллах за то, что вы уйгуров здесь притесняете. Ну, люди, мозги-то включайте иногда. Я не выдержала и написала пост в Одноклассники и Фейсбук.

RFI: Что сейчас происходит в Шанхае?

Как правило, на китайский Новый год Шанхай пустеет. Идут дожди, пустые улицы. И раньше это было абсолютно нормально, я любила гулять по пустым улицам, тишина, спокойствие. Это все было хорошо. Когда стали говорить об этом вирусе, что это опасно, и эта невидимая опасность стала подступать все ближе и ближе, и уже появились заболевшие в Шанхае, правда, это были выходцы из Уханя. И уже был человек, который умер — пожилой человек, но тем не менее. У меня было такое чувство, что я герой романа «Мгла» Стивена Кинга или «Чума» Камю. То есть, есть опасность, ее не потрогать, не увидеть, но она есть со всех сторон. И положение усугубляется тем, что мы иностранцы. Первый день мне было реально страшно. Когда мы вышли на улицу, пришли на рынок с мужем, и со всего рынка работало только два ряда, яичный и овощной. Но когда я увидела своих знакомых продавщиц, которые в масках, улыбаются, приветствуют и говорят нам «с новым годом», мне стало легче, спокойнее. У меня есть группа психологической саморегуляции в Wechat, я всем написала: ребята, как вы переживаете эти дни, что с вами происходит, что вы чувствуете? Напишите мне, я как психолог помогу, давайте общаться, объединяться, пишите мне, я вам буду давать статьи на тему, что такое тревожность, страхи, буду давать упражнения, которые снимают внутреннюю панику, тревожность. То есть, помогать вам обрести спокойствие внутри, баланс. Ребята откликнулись, мне было интересно читать отзывы.

Один пишет, я справляюсь с паникой таким образом: я наблюдаю, как живут люди, как живут китайцы. Одно из интересных наблюдений: маленькая столовая — так как нет посетителей, хозяева стали распродавать продукты. Вот такая бытовая смекалка: нет посетителей — зачем продуктам пропадать? Они просто их распродали. Я вижу людей на улице, которые улыбаются. В масках. Мне от этого легче. Мы стали симоронить, то есть, доводить какие-то предложения до абсурда. И теперь я каждый день веду свою рубрику, кто-то пишет, спасибо, у меня вот это и это получилось, мне легче. Вот так мы справляемся.

В российском сегменте Интернета пользователи много пишут, что Китай скрывает истинное положение дел, и на самом деле все гораздо хуже, чем говорят официальные цифры. Вы в это верите?

Нет, я не верю, у меня ощущение, что здесь, в Китае, у людей головы холодные. Они делают дело, не поддаются панике. Они лечат. Врачи, которые работают по три смены — они падают в обморок от усталости. И вот об этом пишут, например. О том, что этот героически работает, этот героически работает. Я каждый день получаю рассылку от минздрава местного, как ваше состояние, если, не дай Бог, температура, приходите туда-то, делайте то-то. Паники здесь нет, ее не показывают и правильно делают. И постоянно обновляются цифры: есть столько-то умерших, а есть столько-то выздоровевших. Вот этой истерии массовой здесь нет, слава тебе, Боже! Ребята, живущие в Ухане, снимают видео, там тоже нет такого, нет этой паники.

А маски в аптеках есть?

В аптеках масок уже нет, есть маски в магазинах, но они, естественно, дорогие. Но сегодня мы опять же получили информацию о больших штрафах. Например, оштрафовали сеть каких-то магазинов в Пекине, которые искусственно взвинтили цены, пользуясь этим хаосом и дефицитом масок, и их немедленно оштрафовали. Но в магазинах тех масок, специальных, респираторы-95, не обычные тряпичные масочки, их уже нет вообще. В Фейсбуке были фотографии: люди, у которых нет масок, надевают на головы большие пластиковые бутылки или маски, как в самолетах, я тоже в такой маске ходила.

Как реагируют на происходящее в Китае англогоязычные приезжие?

Не слышала ни от кого из англоязычных, что я все здесь брошу, пошли вы все к черту, я боюсь, я уеду. Кто-то уезжал на каникулы и не может вернуться, но никто среди них не пишет, мы все бросили и уедем. Наоборот, пишут, какие маски привезти? Одна девочка из Турции пишет, какие вам маски привезти, я готова вам помочь этим. Очень многие уехали и оставили собак на пет-ситтеров, сейчас мой ребенок, например, готов выйти помогать сидеть с животными, потому что хозяева не могут вернуться. У нас нет здесь истерики, поверьте. Знаете, что у нас еще здесь стали распространять? Все в Моментах в Wechat постят. Разместили такую фотографию — флаг Китая и руки молящихся вокруг. Это было создано кем-то из англоговорящих, потому что написано на английском языке: «мы, живущие здесь, молимся за здоровье, мы благодарим страну, которая нам дала работу и учебу, мы благодарим людей, которые сражаются за жизни, мы с тобой, Китай!». Вот таким образом. Вот это вдохновляет.

Автор Ютуб-канала Nomads Life Анатолий, выходец из Казахстана, живет в городе Ухань, откуда и началось распространение вируса. На днях он опубликовал видео, снятое на улицах и магазинах города.

Вот что он, в частности. рассказывает в нем:

— Конечно, выглядит мрачно, когда никого нет, машин, по сути, вообще нет на дорогах, никто не ездит, тишина, тут даже люди не ходят. Но это нормальное явление в период китайского Нового года. Мы к этому привыкли, все нормально. Я подъехал к супермаркету, сейчас буду заходить. Ну, вот, смотрите, все есть. Можно не переживать, продовольствия нам хватает. Нет никакого дефицита с продуктами, у нас есть все, все в достатке. Нет никаких подорожаний в ценах, все нормально, все, как было, так и осталось, цены остались одинаковыми. Все журналисты, которые обращаются ко мне в Direct, задают вопросы, есть ли паника в Китае, есть ли паника в Ухане? Нет, ребята, паники у нас нет, конечно, все боятся, но все держатся молодцом. Все прекрасно понимают, что государство предпринимает все возможные способы, чтобы избавить нас от этого коронавируса. Так что, в ближайшее время по-любому найдут вакцину, всем ее поставят, и все будет нормально.

3 февраля официально закончатся все праздники в Китае, и уже начнется работа. Все магазины начнут открываться, вот, допустим, магазинчик, который продает фрукты. Здесь все нормально, все открыто, все работает. Все фрукты есть, все есть. Не стоит верить СМИ на 100 процентов, потому что они несут там полнейший бред. Ситуация в Ухане не критическая, все в порядке.

Дальше Анатолий заезжает в аптеку за масками.

— Здесь небольшая очередь, видите, как сотрудник аптеки одет: полностью в костюме, маска, очки, одноразовые перчатки. Все лекарства, все необходимое есть в аптеке, приходите сюда, все, что вам нужно, вы спокойно здесь купите. А вот самое главное, что сейчас всех интересует — это маски для лица. Вот маски, вон там в коробке большой тоже лежат маски, за этим мы и приехали сюда. 79 юаней вышло за 2 упаковки масок. В одной упаковке пять масок. Метро сейчас не работает, не очень удобно добираться, конечно. В Ухане у нас не творится никакого беспредела, вандализма нет, никто не разбивает магазины, ничего не грабит, все под контролем.

Это видео было записано в минувший понедельник, а в четверг, 30 января, автор канала Анатолий снял очередной ролик о том, как он посетил медицинское учреждение — сдал анализ на коронавирус и сделал флюрографию. Внутри большого больничного комплекса нет ни толп, ни ажиотажа — людей сравнительно немного, очередей фактически нет. Результаты обследования показали, что коронавируса у Анатолия нет.

В настоящее время случаи заражения зарегистрированы, помимо Китая, в Германии, Великобритании, Франции, США, Италии, Канаде, ЮАР, Австралии, ОАЭ, Таиланде, Южной Корее, Сингапуре, Индии, Японии, Малайзии, а также на Шри-Ланке и Филиппинах. 31 января стало известно о первых двух заболевших в России. Заболевшие выявлены в Тюмени и Забайкалье, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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