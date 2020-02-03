Le Monde написала о превращении Москвы в сверхсовременный мегалополис

Москва всего за 10 лет сделала резкий скачок в развитии и превратилась в сверхсовременный мегалополис, жители которого управляют своей жизнью с помощью смартфонов, пишет французское издание Le Monde.

Издание отмечает, что такой прогресс произошел благодаря программе «Умный город», которую мэр российской столицы Сергей Собянин запустил несколько лет назад. Теперь Москва – это город, где можно оплатить проезд в общественном транспорте телефоном, умными часами или специальным кольцом, не говоря уже о платежах с помощью распознавания лиц, которые сейчас вводятся в экспериментальном порядке, передает РИА «Новости» со ссылкой на Le Monde.

Газета также обращает внимание на множество онлайн-сервисов, которые облегчают жизнь москвичей. Среди них приложения Mos.ru и Gosuslugi.ru, в которых горожане могут управлять запросами на административные документы, оплатой коммунальных услуг, парковок, штрафов или записью на прием к врачу.

Символом активной модернизации госуслуг стали «многофункциональные центры», где граждане могут обратиться к нескольким ведомствам в одном месте, указывает также издание.

В 2018 году Москва заняла первое место в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг. Также сообщалось, что в РФ к 2023 году могут появиться три «города-гения» в рамках программы «Умный город».

Проект «Умный город» базируется на таких принципах, как ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды.

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