Календарь: 3 февраля — Иван Грозный учредил опричнину

В этот день в 1565 году царём Руси были созданы специальные войска наделённые особыми полномочиями.

Опричнина – период в истории России во время царствования Ивана Грозного, обозначившийся государственным террором и системой чрезвычайных мер. Слово «опричнина» происходит от древнерусского «опричь», что означает «особый», «кроме».

Введенная в 1565 году опричнина стала желанием Ивана IV, уставшего от измен бояр, казнить неверных дворян по своей воле. В опричнину было набрано до 1000 князей, дворян, как московских, так и городских. Им были розданы поместья в волостях, назначенных на содержание опричнины. Любимым опричником Ивана Грозного стал Малюта Скуратов, прославившийся своей неслыханной жестокостью. Малюта возглавил сыскное ведомоство — «высшую полицию по делам государственной измены».

К 1570 году опричное войско насчитывало уже более 6000 человек и стало представлять бо́льшую опасность для государства, чем боярские заговоры. Всевластие и безнаказанность привлекали, как выражался Курбский, «человеков скверных и всякими злостьми исполненных», практически единовластно вершивших суд. В своих «Записках о Московии» Генрих фон Штаден, немецкий наёмник, попавший в ряды опричного двора, сообщал: «Опричники обшарили всю страну… на что великий князь не давал им своего согласия. Они сами давали себе наказы, будто бы великий князь указал убить того или другого из знати или купца, если только они думали, что у того есть деньги… Многие рыскали шайками по стране и разъезжали якобы из опричнины, убивали по большим дорогам всякого, кто им попадался навстречу».

В итоге опричнина практически полностью ликвидировала собственников, которые могли бы стать основой гражданского общества в стране. После её проведения народ стал ещё более зависимым от существующей власти и в стране установился абсолютный деспотизм монарха. Установление опричнины ухудшило положение дел в России, в частности, в экономике. Некоторые деревни были разорены, прекратилась обработка пахотных земель. Разорение дворян повлекло за собой то, что русское воинство, основу которого они составляли, ослабело и это стало причиной проигрыша войны с Ливонией. Кроме того, в 1572 году войско царя не смогло отразить наступление крымского войска татар на столицу, и Иван Грозный принял решение отменить сложившуюся систему репрессий и наказаний, но по сути она существовала до самой смерти государя.

Жертвами репрессий за время опричнины стало, по результатам анализа поминальных списков, около 4,5 тысяч человек, однако многие историки считают эту цифру заниженной.

События дня:

1637 г. — Тюльпаномания в Нидерландах. Число продающих луковицы тюльпанов превысило число покупающих. Началась биржевая паника; всего за одну ночь тысячи голландцев были разорены.

1830 г. — Три «великие державы» Европы — Российская империя, Великобритания и Франция — подписали Лондонский протокол, признав таким образом независимость Греции от Османской империи.

Именинники:

Анна, Евгений, Иван, Маргарита.

Родились:

Феликс Мендельсон (1809 — 1847 гг.) — немецкий композитор, автор Свадебного марша.

Йоахим Лёв (1960 г.) — немецкий футбольный тренер, чемпион мира 2014 года.

Элиза Донован (1971 г.) – американская актриса, писательница.

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