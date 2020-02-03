Ученые: Спорт помогает геймерам добиться лучших показателей в играх

Благодаря занятиям спортом пользователи могли похвалиться более впечатляющими результатами при прохождении компьютерных игр. К такому выводу пришли специалисты из Канады.

Проведенное за персональным компьютером время можно приравнять к «краже» личного здоровья, утверждают медики. Полноценные физические занятия нужны всем людям для телесного и психического здоровья, но очень многие в настоящее время, и геймеры в данном случае не являются исключением, пренебрегают этим. Работа научных сотрудников Университета Макгрилла продемонстрировала, что всего лишь несколько минут физкультуры до «зависания» в компьютере заметно улучшают виртуальные умения юзеров.

Канадские специалисты задействовали группу добровольцев, которые играли в League of Legends. От них требовалось заниматься активными кардио-упражнениями на протяжении 15 минут перед играми. Иные респонденты в это время отдыхали. В конечном счете первые смогли похвастаться более лучшими показателями, чего нельзя было сказать про вторых. Проанализировав полученный материал, исследователи выяснили, что при помощи физических упражнений люди имеют все шансы радовать окружающих отличной производительностью.

Данный фактор должен повлиять на геймеров, дабы те больше занимались спортом. Ныне на планете проживает 2,3 миллиарда человек, предпочитающих проводить свободное время за видеоиграми, и данный показатель увеличивается. Важно отметить и то, что сидячий образ жизни хорошо способствует появлению всевозможных заболеваний, включая рак, ожирение и диабет.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В этот день в 1565 году царём Руси были созданы специальные войска наделённые особыми полномочиями. Опричнина – период в истории России во время царствования Ивана Грозного, обозначившийся государственным террором и системой чрезвычайных мер. Слово «опричнина» происходит от древнерусского «опричь», что означает «особый», «кроме». Введенная в 1565 году опричнина стала желанием Ивана IV, уставшего от измен […]