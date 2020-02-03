«Мне за это стыдно»: Янина Студилина начала опасаться китайцев из-за коронавируса

Отечественная актриса театра и кино Янина Студилина, запомнившаяся многим зрителям по роли в сериале «Ранетки», на странице в Instagram обсудила ситуацию с коронавирусом. Артистка призналась, что начала опасаться китайцев, и ей очень стыдно за мысли о том, здоров ли человек, которого где-то встречаешь.

В недавней публикации Янина Студилина рассказала, что в последнее время усиленно следит за новостями, особенно за ситуацией с распространением в мире коронавируса 2019-nCoV. Она поддерживает решение властей ряда государств о закрытии границ, так как боится за детей, чьи жизни могут подвергаться опасности. При этом актриса, находящаяся сейчас с дочерью Анной в Великобритании, замечает, как изменилось отношение людей к китайцам. К примеру, она стала свидетелем ситуации в бассейне, куда пришла большая семья, вероятно, жителей Китая, после чего некоторые люди начали забирать своих малышей и уходить. Студилина признаётся, что сама опасается китайцев и испытывает из-за этого стыд, но людей, ограждающих себя и детей от риска заразиться, осуждать ни в коей мере не может.



В Англии, как написала Студилина, рассказали о двух заражённых коронавирусом. В связи с этим артистку всё чаще посещает мысль, стоит ли выходить с дочерью на прогулку в город, а особенно страшно становится, когда встречает на улице китайских студентов с масками на лицах.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Россияне из Шанхая и Уханя о ситуации с вирусом Опубликовано: 31/01/2020 Врач в защитной маске. Ухань, 30 января 2020 China Daily via REUTERS Александр Валиев На этой неделе российские власти приняли решение закрыть границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса, от которого скончались уже 213 человек. 31 января стало известно о первых двух заболевших […]