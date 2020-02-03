Милла Йовович в 44 года родила третью дочь

Милла Йовович в 44 года родила третью дочь

03.02.2020, 8:04, Разное

Мировая знаменитость Мила Йовович родила третьего ребенка. Радостное известие о появлении в семье американской актрисы еще одной девочки появилось в Instgram-аккаунте ее старшей дочери Евер Габо.
Она обнародовала фотографию, сделанную в больнице. На снимке запечатлена вся семья Йовович: супруг актрисы — продюсер и кинорежиссер Пол Андерсон и ее дочери — 12-летняя Евер Габо и 4-летняя Дэшиел. Сама голливудская звезда, окруженная родными людьми, позирует, сидя на кровати с новорожденной дочерью на руках. Малышке подобрали имя Осиан.

«Добро пожаловать в мир! — написала автор публикации, обращаясь к своей младшей сестре. — Мы тебя любим!»


Поклонники очень обрадовались такой радостной новости. Милу Йовович активно поздравляют с рождением третьего ребенка не только соотечественники многодетной матери, но и почитатели ее таланта из России.

Примечательно, что только вчера актриса опубликовала пост, признавшись, как сильно нервничает перед предстоящими родами. К тому же, звезда Голливуда угадала со сроком рождения ребенка, отметив, он «должен быть завтра».



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