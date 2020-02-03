В столкновениях с армией САР в Идлибе погибли четверо турецких военных

В столкновениях с армией САР в Идлибе погибли четверо турецких военных

03.02.2020, 7:58, Новости дня

Четыре турецких военных погибли и девять получили ранения в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе в Сирии, сообщили СМИ.

Как передает на телеканал NTV со ссылкой на минобороны Турции один из раненых военнослужащих находится в тяжелом состоянии, сообщило РИА «Новости».

Напомним, в субботу турецкий лидер Тайип Эрдоган обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии. Он пригрозил применить военную силу, чтобы остановить наступление армии Асада в Идлибе, в котором также якобы виновна Россия. Москва все обвинения отвергла, а эксперты считают, что воинственные заявления турецкого президента не ставят своей целью обострить отношения с Россией и рассчитаны совсем на другую аудиторию.



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Последнее: Четыре турецких военных погибли и девять получили ранения в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе в Сирии, сообщили СМИ. Как передает на телеканал NTV со ссылкой на минобороны Турции один из раненых военнослужащих находится в тяжелом состоянии, сообщило РИА «Новости». Напомним, в субботу турецкий лидер Тайип Эрдоган обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии. […]

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