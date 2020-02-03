Савченко заявила о невыполнении Зеленским предвыборных обещаний

Савченко заявила о невыполнении Зеленским предвыборных обещаний

03.02.2020, 7:51, Новости дня

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «идет не тем путем» и перестал выполнять предвыборные обещания.

«Я понимаю, что он (Зеленский) идет не совсем тем путем, который сначала обещал. Все обещания, которые были даны, были очень хорошими. А выполнение их очень хромает, и украинцы начинают не верить. Я понимаю, что власть идет не туда, что власть сдает Украину под внешнее влияние и управление», – сообщила Савченко в эфире телеканала ZIK.

По ее словам, после победы Зеленского на выборах к власти на Украине пришло «болото», а в президентскую партию «Слуга народа» вошли люди, которые не умеют думать. В связи с этом Савченко призвала украинцев в следующий раз голосовать «не сердцем, эмоциями и смехом», а разумом, передает РИА «Новости».

В начале января Савченко заявила, что «процесс гниения» на Украине может остановить авторитарный режим управления. Также Савченко говорила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности.



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Последнее: Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «идет не тем путем» и перестал выполнять предвыборные обещания. «Я понимаю, что он (Зеленский) идет не совсем тем путем, который сначала обещал. Все обещания, которые были даны, были очень хорошими. А выполнение их очень хромает, и украинцы начинают не верить. Я понимаю, что […]

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