Мнение: Местные выборы

Помощник Зеленского Ермак, отвечающий за конфликт на Донбассе, заявил о намерении провести местные выборы по всей территории Украины, включая и Донбасс, в октябре 2020 года. При этом он заявил о том, что к этому моменту граница должна быть уже передана под контроль Киева.

Если учесть, что выборы требуют проведения предвыборной кампании и регистрации, то дедлайн по передаче границы — примерно конец августа.

Заявление пока носит декларативный характер, как и многое до него. Правда, в этот раз есть один неизвестный момент. Неясно, какие именно пункты включала в себя капитуляция Путина, к которой его явно принудили в декабре на Нормандской встрече. После нее, как известно, Кремль полностью отказался от всех своих предыдущих громких заявлений и покорно выплатил 3 миллиарда долга Газпрома, подписал весьма невыгодный для него транзитный договор.

Были ли в ходе принуждения к миру выдвинуты условия и по Донбассу — неизвестно, но логика подсказывает, что да. Тем более, что полный провал со всеми газпромовскими планами по обходу Украины сделал позиции Кремля предельно слабыми. Так что исключать того, что заявление Ермака опирается на неизвестные российской общественности пункты сдачи, нельзя. В телевизоре Путин может выглядть сколь угодно грозным, но любая политика опирается на возможности, которых у Кремля становится всё меньше.

Источник: Эль Мюрид

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