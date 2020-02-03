Курс гривны к доллару снизился до 25,03 грн/$.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 3 февраля.

Курс гривны к доллару США снизился на 11 копеек – с 24,92 грн/$ до 25,03 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 18 копеек – с 27,48 грн/€. до 27,66 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю укрепился с 3,95 грн / 10 руб. до 3,93 грн 10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 3 февраля. Курс гривны к доллару США снизился на 11 копеек – с 24,92 грн/$ до 25,03 грн/$. Гривна к евро подешевела на 18 копеек – с 27,48 грн/€. до 27,66 грн/€. Курс гривны к российскому рублю укрепился с 3,95 грн / 10 руб. до 3,93 грн 10 руб. Источник: интернет-издание «ГОРДОН»