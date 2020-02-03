Курс гривны к доллару снизился до 25,03 грн/$.

Курс гривны к доллару снизился до 25,03 грн/$.

03.02.2020, 7:42, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 3 февраля.

Курс гривны к доллару США снизился на  11 копеек – с 24,92 грн/$ до 25,03 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 18 копеек – с 27,48 грн/€. до 27,66 грн/€. 

Курс гривны к российскому рублю укрепился с 3,95 грн / 10 руб. до 3,93 грн 10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 3 февраля. Курс гривны к доллару США снизился на  11 копеек – с 24,92 грн/$ до 25,03 грн/$. Гривна к евро подешевела на 18 копеек – с 27,48 грн/€. до 27,66 грн/€.  Курс гривны к российскому рублю укрепился с 3,95 грн / 10 руб. до 3,93 грн 10 руб. Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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