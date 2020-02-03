Число погибших от 2019-nCoV в Китае превысило число жертв атипичной пневмонии

Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории материкового Китая за месяц превысило общее число скончавшихся здесь же от атипичной пневмонии (коронавирус SARS) в 2002–2003 годах.

По последним данным государственного комитета по здравоохранению, по состоянию на полночь 2 февраля от болезни на территории Китая скончался 361 человек, за всю эпидемию SARS в Китае скончались 349 человек, передает РИА «Новости».

При этом, накануне первый смертельный случай заражения был зарегистрирован Филиппинах, где скончался 44-летний житель Уханя.

Случаев летального исхода в Гонконге, Макао и на Тайване пока не зарегистрировано, число подтвержденных случаев заражения достигло 15, восьми и 10 соответственно. При этом, во время эпидемии SARS только в Гонконге скончались 299 человек, а на Тайване 37, в Макао жертв не было.

В понедельник в понедельник китайский госкомитет по делам здравоохранения сообщил, что число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек.





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