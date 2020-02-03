Число погибших от 2019-nCoV в Китае превысило число жертв атипичной пневмонии

Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории материкового Китая за месяц превысило общее число скончавшихся здесь же от атипичной пневмонии (коронавирус SARS) в 2002–2003 годах.
По последним данным государственного комитета по здравоохранению, по состоянию на полночь 2 февраля от болезни на территории Китая скончался 361 человек, за всю эпидемию SARS в Китае скончались 349 человек, передает РИА «Новости».
При этом, накануне первый смертельный случай заражения был зарегистрирован Филиппинах, где скончался 44-летний житель Уханя.
Случаев летального исхода в Гонконге, Макао и на Тайване пока не зарегистрировано, число подтвержденных случаев заражения достигло 15, восьми и 10 соответственно. При этом, во время эпидемии SARS только в Гонконге скончались 299 человек, а на Тайване 37, в Макао жертв не было.
В понедельник в понедельник китайский госкомитет по делам здравоохранения сообщил, что число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 133 россиянина готовы покинуть китайскую провинцию Хубэй, откуда начал распространяться новый тип коронавируса, передает "Интерфакс". Как отметили в посольстве РФ в Китае, 85 человек находятся в городе Ухань. Сотрудники дипмиссии готовят списки россиян, желающих вернуться на родину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что эвакуация российских граждан будет осуществляться самолетами Воздушно-космических сил 3-4 февраля. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Новым художественным руководителем «Современника» стал Виктор Рыжаков / 30 декабря
- Пентагон заявил о возможности отправки дополнительных войск на Ближний Восток / 5 декабря
- Украина завоевала первое золото и серебро Юношеской Олимпиады 2020 / 15 января
- Телегин назвал причину развода с Пелагеей / 28 декабря
- Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски / 2 декабря
- Кабмин установил ограничения на зарплаты топ-чиновников – Гончаренко / 15 января
- Оставивший детей в аэропорту отец попросил омбудсмена не отдавать их матери / 28 января
- Зверобой подала заявление на директора ГБР / 26 декабря