Поправки в Конституцию, предложенные президентом, поддерживают 80% россиян

Поправки в Конституцию, предложенные президентом, поддерживают 80% россиян

03.02.2020, 7:30, Новости дня

Поправки в Конституцию, которые предложил президент, поддерживают 80 процентов россиян. Это данные опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

При этом изменения в социальном блоке одобряют больше 90 процентов опрошенных; речь, в частности, об идее закрепить на постоянной основе процедуру индексации пенсий и социальных выплат, а также установить минимальный размер оплаты труда на отметке не ниже прожиточного минимума.

Ценз оседлости для главы государства положительно оценивают 87 процентов респондентов. 67 процентов — "за" запрет на гражданство других стран для глав регионов, депутатов и сенаторов. Чуть меньше (66 процентов) положительно оценивают идею наделить президента правом назначать руководителей силовых структур и прокуроров после консультации с Советом Федерации, сообщает телеканал "Россия 24".

Источник: Вести



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