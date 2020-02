Составлен топ песен о любви из получивших «Оскар» фильмов

Названы лучшие песни о любви из кинокартин, которые когда-либо получали «Оскар». Соответственный перечень составили журналисты издания Independent.

На первой позиции оказалась музыкальная композиция Up where we Belong. Услышать ее можно при просмотре фильма «Офицер и джентльмен», вышедшего в начале 80-х. Авторами песни являются Дженнифер Уорнс и Джо Кокер. Далее в перечне расположился трек под названием The way you look tonight из мюзикла «Время свинга» 1936 года. Его спел Фред Астер. Замыкает топ-3 Love is a many-splendored thing из кинокартины «Любовь — самая великолепная вещь на свете» автора Энди Уильямса. Также в списке нашлось место таким знаменитым лентам, получившим «Оскар», как «Титаник» и «Король Лев», где звучат композиции My heart will go on и Can you feel the love tonight соответственно.

Ранее сообщалось, что очередная церемония вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе пройдет без ведущего, о чем сообщается на аккаунте академии киноискусств в соцсети Twitter. В 2019 году эту работу должен был выполнить Кевин Харт, но ему пришлось отказаться. В результате статуэтки вручали сами актеры, сменяя друг друга на сцене. В нынешнем году претендуют на победу в девяти номинациях более сотни фильмов, включая и российского производства. По мнению писателя Стивена Кинга, оценивать кандидатов необходимо, невзирая на гендерные и тому подобные моменты. Дело в искусстве, и на первом месте должно находиться исключительно качество. Автор ужасов считает, все обязаны убедиться в возможности победить, а цвет кожи и сексуальная ориентация здесь не важна.

