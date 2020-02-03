Мнение: Скентер

Это слово составлено из слов Scotland и глагола to enter, одно из значений которого – «входить».

Scenter- процесс, обратный Brexit. Британия выходила из Европейского союза, а Шотландию хотят вернуть в ЕС, для начала сделав независимой.

Об этом объявила Никола Стерджен – глава шотландской автономии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП). В день Брекзита она выступила с обращением к сторонникам, призвав бороться за новый референдум о независимости.

На выборах в декабре 2019 года ШНП победила в 48 из 59 шотландских избирательных округов. Только что митинги против Брекзита прошли в Эдинбурге, Глазго, Абердине, Данди и других шотландских городах.

На референдуме 2016 года 62% шотландцев голосовали против выхода Британии из ЕС.

Учитывая все это, премьер-министр Джонсон против нового референдума о независимости Шотландии, утверждая, что решение уже было принято на референдуме 2014 года, когда 55% шотландцев голосовало за то, чтобы остаться в составе Великобритании.

Но тот референдум был до Брекзита, до того, как консерваторы предложили покинуть ЕС, в который страна входила несколько десятилетий.

Джонсон со своим Брекзитом сделал отличный подарок шотландским националистам. Для них лучше быть независимым государством в ЕС, чем частью Британии.

Трудно сказать, чем закончится история. Но то, что Джонсон и сторонники Брекзита запустили процесс отделения Шотландии — очевидно.

Не будь выхода из ЕС, настаивать на новом референдуме у шотландских националистов не было бы повода. Теперь он есть.

📸: Никола Стерджен

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…

Источник: СерпомПо

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Компания по выпуску игровых смартфонов iQOO, являющаяся суббрендом марки Vivo, представила тизер с анонсом запуска своего нового устройства в Индии. Согласно официальным сообщениям, девайс станет доступен для этого рынка до конца текущего месяца. iQOO разместил [url=https://oane.ws/xgo.php?url=twitter.com/iQOO_In/status/1223942922497712128?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1223942922497712128&ref_url=https%3A%2F%2Foane.ws%2Fadoane.php%3Fmod%3Deditnews%26action%3Deditnews%26id%3D211279]тизер[/url], посвященный смартфону с модулем 5G, на странице микроблога Twitter. Компания рекламирует устройство с хештегом #MonsterInside, намекая на высокую производительность […]