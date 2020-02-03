Мнение: Коротко по Сирии. 02.02.2020

Коротко о развитии наступления в Идлибе и к юго-западу от Алеппо.

После взятия Хан-Тумана, САА в течение 1-2 февраля взяла наконец поселок и холм Аль-Карраси и начала занимать территорию к востоку от трассы Хама-Алеппо, освободив большой кусок территории и несколько поселков, постепенно приближаясь к северу к Аль-Иису.

Противник перебрасывает из северного Идлиба дополнительные силы (в том числе из числа протурецких группировок, чтобы восстановить целостность фронта вдоль трассы М-5. К востоку от нее он, возможно, попробует организовать упорное сопротивление у Аль-Ииса.

Для облегчения ситуации в Рашидине 4, а также к югу от Хан-Тумана и Аль-Карраси, боевики предприняли ряд локальных атак к северу от квартала Захраа, с применением смертников. Особых успехов боевикам добиться не удалось и линия фронта осталась без существенных изменений.

Впрочем, Рашидин 4 сирийцы пока тоже взять не могут, несмотря на то, что район находится в полуохвате, боевики упорствуют и продолжают обороняться.

К югу от Саракиба противник оттеснил САА от Таль-Мардиха и Джубаса, но САА продолжает продвигаться на северо-запад, акцентированно двигаясь к трассе Алеппо-Латакия.

Основные подкрепления "Ан-Нусра" сейчас бросает на удержание Саракиба и сохранения контроля над ключевой дорогой. Эти усилия уже привели к тому, что сопротивляемость противника несколько выросла и темпы продвижения САА в направлении Саракиба снизились.

Ресурсы боевиков сообщают, что артиллерия турецкой армии открывала огонь по сирийским войскам к югу от Таль-Мардиха, попутно жалуясь на сильный огонь тяжелой артиллерии САА и постоянные авиаудары ВВС Сирии и ВКС РФ. Также отмечено передвижений турецких колонн в центральный Идлиб (танки, ББМ, САУ). К югу от Маарат-ан-Нумана САА продолжает постепенно охватывать Кафр-Сажна с севера.

В целом, операция находится в процессе развития, но уже заметно, как Турция предпринимает серьезные усилия, чтобы ограничить ее дальнейшее распространение на центральный Идлиб. Можно ожидать новых переговоров Турции и РФ на высшем уровне в ближайшую неделю.

На вечер воскресенья — до Саракиба — 6-7 километров. До Идлиба — 13-14 километров. До Аль-Ииса — 4 километра. До Кафр-Сажна — 2 километра.

PS. Также стоит отметить, что есть сообщения о гибели 4-х сотрудников спецназа ФСБ в Идлибе. Якобы попали под корректируемый минометный огонь. Официальных комментариев на этот счет пока нет.

PS2. Сообщается об ударах ВВС Сирии и ВКС РФ по Аль-Бабу.

PS3. И да, в районе Зайтана (к юго-западу от Алеппо) сирийцы (или "Хезбалла") пролюбили Т-90.

Источник: Colonel Cassad

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