Джонсон: Британия не хочет принимать стандарты ЕС в области соцзащиты

Великобритания не намерена принимать стандарты Евросоюза в области субсидий, социальной защиты и защиты окружающей среды. Об этом говорится в выдержках из речи, с которой сегодня должен выступить в Лондоне премьер-министр Борис Джонсон.

Сообщается, что Джонсон обозначит позицию Соединенного Королевства по поводу соглашения о свободной торговле с ЕС.

На прошлой неделе после многочисленных отсрочек Brexit всё-таки состоялся. Однако, по оценкам экспертов, Лондону предстоит долгий переходный период, передает телеканал "Россия 24".

Источник: Вести

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