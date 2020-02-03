«Умный ход». Кузнецов пытался избежать штрафа на скамейке соперника

«Умный ход». Кузнецов пытался избежать штрафа на скамейке соперника

03.02.2020, 7:06, Новости дня

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов неординарным способом попытался избежать санкций со стороны арбитров матча регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбург Пингвинз". Он прибег к помощи скамейки "пингвинов".

В одном из моментов встречи Кузнецов не успел вовремя произвести смену и нарушил численный состав "кэпз", став шестым полевым игроком своей команды на льду. Евгений попытался схитрить, и чтобы избежать двухминутного штрафа запрыгнул на скамейку "Питтсбурга" – ближайшее, что было рядом.

Однако хоккеисты соперника разгадали его замысел и вытолкнули его обратно на лед.

#Caps Evgeny Kuznetsov tries to avoid a penalty by hiding on the @penguins bench 😳#HockeyTwitter | #PITvsWSHpic.twitter.com/sZj0OhNQHF

— Stadium (@Stadium) February 2, 2020

В результате "Вашингтон" все-таки не смог избежать санкций и остался в меньшинстве на две минуты. "Умный ход, стоит отдать ему должное. Если нет возможности заехать на свою скамейку, то почему бы не попробовать чужую", — сообщил игрок "пингвинов" Сидни Кросби, слова которого приводит Спорт24.Ru.

Напомним, что Кузнецов стал автором одной из шайб "столичных", но матч завершился со счетом 4:3 в пользу "Питтсбурга".

Источник: Вести



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