«Умный ход». Кузнецов пытался избежать штрафа на скамейке соперника

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов неординарным способом попытался избежать санкций со стороны арбитров матча регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбург Пингвинз". Он прибег к помощи скамейки "пингвинов".
В одном из моментов встречи Кузнецов не успел вовремя произвести смену и нарушил численный состав "кэпз", став шестым полевым игроком своей команды на льду. Евгений попытался схитрить, и чтобы избежать двухминутного штрафа запрыгнул на скамейку "Питтсбурга" – ближайшее, что было рядом.
Однако хоккеисты соперника разгадали его замысел и вытолкнули его обратно на лед.
#Caps Evgeny Kuznetsov tries to avoid a penalty by hiding on the @penguins bench 😳#HockeyTwitter | #PITvsWSHpic.twitter.com/sZj0OhNQHF
— Stadium (@Stadium) February 2, 2020
В результате "Вашингтон" все-таки не смог избежать санкций и остался в меньшинстве на две минуты. "Умный ход, стоит отдать ему должное. Если нет возможности заехать на свою скамейку, то почему бы не попробовать чужую", — сообщил игрок "пингвинов" Сидни Кросби, слова которого приводит Спорт24.Ru.
Напомним, что Кузнецов стал автором одной из шайб "столичных", но матч завершился со счетом 4:3 в пользу "Питтсбурга".
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