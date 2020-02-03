В Томске при посадке у самолета частично разрушилась стойка шасси

В Томске при посадке у самолета частично разрушилась стойка шасси

03.02.2020, 7:06, Новости дня

При посадке в международном аэропорту Томск (Богашёво) имени Н.И. Камова у самолета Bombardier CRJ-100 авиакомпании "Руслайн" частично разрушилась передняя стойка шасси.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в настоящее время обследуют взлетно-посадочную полосу, передает РИА Новости.

Самолет вылетел из Екатеринбурга. На борту находились 32 пассажира и четыре члена экипажа, они не пострадали.

Работа аэропорта приостановлена. Прилетающие в Томск самолеты пока направляются в аэропорт "Толмачево".

Источник: Вести



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Последнее: Томский аэропорт восстановил работу после инцидента при посадке самолета Bombardier CRJ-100 авиакомпании «Руслайн», у которого частично разрушилась передняя стойка шасси, сообщил представитель пресс-службы аэропорта. «В 12.00 (8.00 мск) аэропорт «Томск» возобновил работу в штатном режиме. Аэропорт открыт и готов к приему и отправке воздушных судов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В свою очередь, представитель […]

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