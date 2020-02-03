Стойка шасси разрушилась у самолета компании «Руслайн» при посадке в Томске

Стойка шасси частично разрушилась при посадке в Томске самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн», сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительной информации, в 05.46 (01.46 мск) при совершении посадки в международном аэропорту Томск (Богашёво) имени Н. И. Камова у воздушного судна Bombardier CRJ-100 произошло частичное разрушение передней стойки шасси», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что на борту находились 32 пассажира и четыре члена экипажа, они не пострадали.

«В связи с нахождением воздушного судна на взлетно-посадочной полосе аэродрома и необходимостью ее обследования до 11.00 (07.00 мск) работа аэропорта приостановлена. Начиная с 06.00 (02.00 мск), из него должны были вылететь семь рейсов. В их ожидании пассажиры (порядка 400 человек) находятся в здании аэровокзала», – сообщило ведомство.

Прилетающие в Томск самолеты направляются в новосибирский аэропорт «Толмачево». Томская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах пассажиров.

Ранее в томском аэропорту сообщили, что пассажирский самолет авиакомпании «Руслайн» из Екатеринбурга сел в Томске с неисправностью, теперь его эвакуируют со взлетно-посадочной полосы.

«В 05.46 (01.46 мск) при посадке в аэропорту Томск рейса авиакомпании «Руслайн» РГ 823 по маршруту Екатеринбург – Томск у воздушного судна возникла техническая неисправность. Воздушное судно остановилось на взлетно-посадочной полосе. Пассажиры и багаж были доставлены в аэровокзал», – сообщили в аэропорту.

«До окончания эвакуации воздушного судна со взлетно-посадочной полосы аэропорт закрыт для приема и выпуска воздушных судов. Службы аэропорта занимаются эвакуацией самолета со взлетно-посадочной полосы. Авиакомпания направила резервное воздушное судно», – говорится в сообщении.

5 сентября Самолет авиакомпании «Руслайн», направлявшийся из Воронежа в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Подобный инцидент с этим рейсом произошел и днем ранее.





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