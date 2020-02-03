Microsoft предлагает выиграть футбольную версию Xbox One X

Microsoft предлагает выиграть футбольную версию Xbox One X

03.02.2020, 7:04, Разное

Компания Microsoft выпустила футбольную версию приставки Xbox One X ограниченным количеством. Отличительной особенностью является отсутствие возможности купить эту консоль.
В честь финала Национальной футбольной лиги (Super Bowl) в Microsoft решили выпустить особый подарок всем фанатам. Игровая консоль получила нестандартное и весьма длинное название Nike x Madden NFL 20 Xbox One X, что указывает на участие этих брендов в создании уникального дизайна. Причём в самой корпорации намеренно не стали рассказывать о цене нового устройства, так как купить его не выйдет.

Получить уникальную версию Xbox One X от Microsoft можно, сделав репост записи в социальной сети Twitter. Итоги розыгрыша подведут 8 февраля. Принять участие могут граждане, достигшие 18-летнего возраста. Также необходимым условием является поддержка Xbox Live в стране, где проживает пользователь.



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