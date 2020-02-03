Microsoft предлагает выиграть футбольную версию Xbox One X

Компания Microsoft выпустила футбольную версию приставки Xbox One X ограниченным количеством. Отличительной особенностью является отсутствие возможности купить эту консоль.
В честь финала Национальной футбольной лиги (Super Bowl) в Microsoft решили выпустить особый подарок всем фанатам. Игровая консоль получила нестандартное и весьма длинное название Nike x Madden NFL 20 Xbox One X, что указывает на участие этих брендов в создании уникального дизайна. Причём в самой корпорации намеренно не стали рассказывать о цене нового устройства, так как купить его не выйдет.
Получить уникальную версию Xbox One X от Microsoft можно, сделав репост записи в социальной сети Twitter. Итоги розыгрыша подведут 8 февраля. Принять участие могут граждане, достигшие 18-летнего возраста. Также необходимым условием является поддержка Xbox Live в стране, где проживает пользователь.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В сирийской провинции Идлиб погибли четверо турецких военнослужащих. Еще девять получили ранения. Состояние одного солдата оценивается как критическое. Позиции турецких военных были обстреляны сирийской армией в районе населенного пункта Серакиб, передает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ. По сообщению Министерства национальной обороны Турции, военные открыли ответный огонь и уничтожили цели. Дамаск пока официально не комментировал […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Краматорске задержанный разбил лицо полицейской и устроил драку с ее напарником / 22 декабря
- Председатель совета генералов Казахстана погиб при крушении самолета в Алма-Ате / 27 декабря
- ФСБ задержала подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге / 29 декабря
- Коронавирус в Забайкалье: школы закрыли, массовые мероприятия ограничат / 31 января
- Исполком WADA запретил России участвовать в крупных международных турнирах на четыре года / 9 декабря
- Корпус стражей исламской революции хотел использовать гражданские самолеты как защиту от ракетного удара США – СМИ / 12 января
- Климкин заявил об угрозе перехода украинских земель под власть России / 13 декабря
- Le Monde — форум памяти жертв холокоста позволит Нетаньяху и Путину показать свою дружбу / 22 января