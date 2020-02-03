Россия из-за коронавируса приостановила движение оставшихся поездов до Китая

Россия из-за коронавируса приостановила движение оставшихся поездов до Китая

03.02.2020, 6:31, Разное

С 3 февраля будет прекращено движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, говорится в пресс-релизе РЖД. В конце января из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции его ограничили прямым поездом Москва — Пекин.

Решение объяснили требованиями главного санитарного врача по железнодорожному транспорту. Вышедшие накануне из Москвы беспересадочные вагоны до Пекина проследуют до пограничного поселка Забайкальск, отмечается в пресс-релизе.

Ранее по той же причине было ограничено и авиасообщение с Китаем: исключение сделали для четырех регулярных рейсов «Аэрофлота», а также регулярных рейсов четырех китайских компаний в Москву. Накануне РФ также отменила безвизовый режим с Китаем для туристических групп, которым пользовались больше миллиона человек в год, и приостановила выдачу рабочих виз гражданам этой страны.

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Источник: Новая газета



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Последнее: С 3 февраля будет прекращено движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, говорится в пресс-релизе РЖД. В конце января из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции его ограничили прямым поездом Москва — Пекин. Решение объяснили требованиями главного санитарного врача по железнодорожному транспорту. Вышедшие накануне из Москвы беспересадочные вагоны до Пекина проследуют до пограничного поселка Забайкальск, отмечается […]

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