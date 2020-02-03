«Канзас-Сити Чифз» совершил камбэк и впервые с 1970 года выиграл Супербоул

Клуб "Канзас-Сити Чифз" во второй раз в своей истории выиграл финальный поединок НФЛ, в котором встречаются две лучшие команды США по американскому футболу. В так называемом Супербоуле "Чифз" обыграли "Сан-Франциско Форти Найнерс".

Встреча между командами проходила на стадионе "Хард Рок Стэдиум" в Майами и завершилась со счетом 31:20 в пользу "Казнас-Сити". Примечательно, что перед заключительным периодом канзасцы проигрывали со счетом 10:20, но в заключительной четверти они смогли переломить игру, набрать 21 балл подряд и выиграть матч.

DAMIEN. WILLIAMS.

38-YARD TOUCHDOWN. #ChiefsKingdom

📺: #SBLIV on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/vfeysZKipJ

— NFL (@NFL) February 3, 2020

Для "Канзас-Сити Чифз" этот успех стал вторым в истории. Предыдущая победа клуба в Супербоуле датировалась 1970 годом.

Источник: Вести

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Последнее: Клуб "Канзас-Сити Чифз" во второй раз в своей истории выиграл финальный поединок НФЛ, в котором встречаются две лучшие команды США по американскому футболу. В так называемом Супербоуле "Чифз" обыграли "Сан-Франциско Форти Найнерс". Встреча между командами проходила на стадионе "Хард Рок Стэдиум" в Майами и завершилась со счетом 31:20 в пользу "Казнас-Сити". Примечательно, что перед заключительным периодом […]