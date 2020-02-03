«Канзас-Сити Чифз» совершил камбэк и впервые с 1970 года выиграл Супербоул

«Канзас-Сити Чифз» совершил камбэк и впервые с 1970 года выиграл Супербоул

03.02.2020, 6:30, Новости дня

Клуб "Канзас-Сити Чифз" во второй раз в своей истории выиграл финальный поединок НФЛ, в котором встречаются две лучшие команды США по американскому футболу. В так называемом Супербоуле "Чифз" обыграли "Сан-Франциско Форти Найнерс".

Встреча между командами проходила на стадионе "Хард Рок Стэдиум" в Майами и завершилась со счетом 31:20 в пользу "Казнас-Сити". Примечательно, что перед заключительным периодом канзасцы проигрывали со счетом 10:20, но в заключительной четверти они смогли переломить игру, набрать 21 балл подряд и выиграть матч.

DAMIEN. WILLIAMS.

38-YARD TOUCHDOWN. #ChiefsKingdom

📺: #SBLIV on FOX
📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/vfeysZKipJ

— NFL (@NFL) February 3, 2020

Для "Канзас-Сити Чифз" этот успех стал вторым в истории. Предыдущая победа клуба в Супербоуле датировалась 1970 годом.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Клуб "Канзас-Сити Чифз" во второй раз в своей истории выиграл финальный поединок НФЛ, в котором встречаются две лучшие команды США по американскому футболу. В так называемом Супербоуле "Чифз" обыграли "Сан-Франциско Форти Найнерс". Встреча между командами проходила на стадионе "Хард Рок Стэдиум" в Майами и завершилась со счетом 31:20 в пользу "Казнас-Сити". Примечательно, что перед заключительным периодом […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика