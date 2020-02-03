Организатору вечеринки в новосибирском кафе, где рухнула крыша, выберут меру пресечения

Суд в Новосибирске выберет меру пресечения организатору вечеринки в кафе, где рухнула крыша.
27-летнего мужчину задержали вскоре после ЧП, жертвой которого стал один человек, еще четыре пострадали.
Оказалось, что здание не предназначалось для проведения массовых мероприятий. Это был хозяйственный корпус, а рухнула пристройка из так называемых сэндвич-панелей, сообщает "Россия 24".
По предварительной версии, кровля обрушилась под тяжестью снега. Внутри в этот момент было около двухсот человек. Большинству удалось выбраться самим.
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