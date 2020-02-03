Мнение: Племя младое

Глянул тут случайно эфир Егора Жукова на «Эхе» (причем запустил скорее из-за Быкова, чем из-за него) — и в восторге. Да, Егор реально очень хорош! Быков уж кривлялся и извивался как мог, выдавал перлы красноречия — но уже к середине интервью поймал себя на том, что Жуков не то чтоб его затмевает, а… как бы сказать… поднимает класс всего эфира, во! То есть Быков, понятно — и в Африке Быков (все те же три головы выше обычного российского уровня — но и Быкову выше головы не прыгнуть, к сожалению), а вот Жуков меняет регистр.

Секрет — в чем я и думал: у Жукова есть достоинство и внутренний живой интерес. Вообще говоря, крайне редкое сочетание не то что на радио, а вообще в России.. Большинство интервьюеров и ведущих (даже хороших) — все-таки «обслуживают гостя». Самые наглые пытаются обслуживать себя. Жуков, такое впечатление, просто разговаривает о том, что ему интересно, с человеком, которого он уважает (не переставая уважать себя при этом).

Очень хорошо.

Хотя не очень хорошо для Димастого. Старый сатир отвык от качественных разговоров на равных, расслабился, обрюзг. Егор не то что пытался его уколоть или там победить — но в хорошем разговоре на равных Быкову уже сложно держать уровень, местами он проседал. И он сам это понял — видно, что ушел малость раздосадованный.

Источник: Размышления вольного социолога

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Последнее: Глянул тут случайно эфир Егора Жукова на «Эхе» (причем запустил скорее из-за Быкова, чем из-за него) — и в восторге. Да, Егор реально очень хорош! Быков уж кривлялся и извивался как мог, выдавал перлы красноречия — но уже к середине интервью поймал себя на том, что Жуков не то чтоб его затмевает, а… как бы […]