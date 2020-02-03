Мнение: О том, что погубит Америку рано или ещё раньше

Сам заголовок у многих автоматом поднимает шерсть на загривке. Но ведь против правды не попрёшь. Как бы ни хотелось кому-то петь, что Америка будет вечной, #реальность не такова. На самом деле, детонатор взведён и часики тикают.

Вот что происходит с первой экономикой мира…

График соотношения доходов верхушки и остальных обрисовывает ситуацию со всей беспощадной прямотой.

Если этого мало, то вот подсказка.

Наименее обеспеченные владеют в основном #недвижимость­ю, наиболее богатые – собственностью. И реально, свой дом или своя квартира, используемые для собственного проживания, служат источником расходов и трат. В эту ловушку попадают многие, на первый взгляд, умные люди. А уж неумные валят туда косяком.

Но заметка даже не о доходности активов, хотя она и важна. Смысл в том, что рост неравенства порождает идеи, способные похоронить американский #капитализм, каким мы его знали. С его ценностями личной инициативы и ответственности. Совсем не случайно едва ли не главным оппонентом нынешнего президента США Дональда #Трамп­а запросто может стать социалист Берни Сандерс.

И это отражает глубокую разочарованность американского общества складывающимися тенденциями. Факт в том, что Америка довольно много выиграла от развернувшейся с начала 1990-х глобализации, а вот средний Джон – проиграл. Но очень хочет отыграться. И на его стороне – мощные силы.

Проблема в том, что Донни, как бы к нему ни относиться, многое делает интуитивно правильно. За что его и не любят демократы. А вот они готовятся повернуть Штаты на пагубный путь. Либо в ближайшую политическую 4-летку, либо в следующую.

И ведь они победят в обозримом будущем. Что приведёт Америку, какой мы её знали, к идейному краху. А затем уже и к массе экономических проблем, поскольку законы экономики не обманешь. Нельзя подменять свободную конкуренцию абстрактной справедливостью.

И в итоге на экономическом Олимпе утвердится #Китай.

Что делать тогда будем?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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Последнее: Сам заголовок у многих автоматом поднимает шерсть на загривке. Но ведь против правды не попрёшь. Как бы ни хотелось кому-то петь, что Америка будет вечной, #реальность не такова. На самом деле, детонатор взведён и часики тикают. Вот что происходит с первой экономикой мира… График соотношения доходов верхушки и остальных обрисовывает ситуацию со всей беспощадной прямотой. […]