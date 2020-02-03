Керри заподозрили в готовности принять участие в борьбе за пост президента США

Бывший глава Госдепа Джон Керри может принять участие в борьбе за пост президента США, сообщают СМИ.
NBC изложила отрывки фраз, которые Керри произнес в конфиденциальном порядке в вестибюле ресторана в Айове, передает ТАСС.
Как утверждается, Керри, не стесняясь в выражениях, сказал, что для участия в предвыборной гонке ему придется покинуть руководство Bank of America, а также прекратить платные выступления. По его словам, спонсоры должны будут «привлечь пару миллионов» долларов.
Керри сказал, что «наступила реальность в лице Берни (Сандерса, сенатора от штата Вермонт).
В разговоре с NBC Керри заявил, что не собирается участвовать в выборах.
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Последнее: Бывший глава Госдепа Джон Керри может принять участие в борьбе за пост президента США, сообщают СМИ. NBC изложила отрывки фраз, которые Керри произнес в конфиденциальном порядке в вестибюле ресторана в Айове, передает ТАСС. Как утверждается, Керри, не стесняясь в выражениях, сказал, что для участия в предвыборной гонке ему придется покинуть руководство Bank of America, а […]
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