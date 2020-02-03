Рубль в феврале: улетят ли с валютного рынка «чёрные лебеди»?

По оценкам информационно-аналитического центра (ИАЦ) "Альпари", прошедший январь 2020 года оказался для российского рубля весьма неоднозначным: мощное укрепление к доллару и евро в первой половине месяца на фоне резко растущих цен на нефть и снижение во второй половине, особенно усилившееся в последние дни января.

По мнению заместителя руководителя ИАЦ "Альпари" Натальи Мильчаковой, в итоге к концу января на валютный рынок прилетели "чёрные лебеди": рубль подешевел к американскому доллару на 2,6%, к евро — на 1,2%, что стало возможным, главным образом, из-за вспышки китайского коронавируса и опасений замедления темпов экономического роста в КНР.

Теперь, считает эксперт, новости о коронавирусе плавно перетекают в следующий месяц, и следует ожидать, что, по крайней мере, в течение первой декады негатив из Китая по-прежнему будет в заголовках новостей, а значит, настроения на продажу валют развивающихся стран и бегство в более безопасные активы могут сохраниться.

Определенного негатива валютному рынку в конце января добавило и решение американской ФРС сохранить процентные ставки в коридоре 1,5-1,75%. Это стимулировало рост доллара в конце месяца и остановило укрепление рубля.

Среди важных событий второго месяца 2020 года не окажется решений ФРС США и Европейского центрального банка по процентным ставкам, поскольку в феврале эти центробанки возьмут паузу на месяц. Однако факторы для сильных движений российского рубля в феврале всё равно будут присутствовать, уверена Наталья Мильчакова.

Росстат в первые дни февраля опубликует первую оценку роста ВВП РФ за 2019 год. Ранее Минэкономразвития опубликовало свою оценку роста ВВП в 2019 году, согласно которой валовый внутренний продукт РФ вырос за год на 1,4%, а Всемирный банк и МВФ прогнозировали рост российской экономики в 2019 году в 1,1-1,2%.

Если итоговые данные окажутся ближе к оценке Минэкономразвития или даже превзойдут ее, рубль может краткосрочно укрепиться; если же рост российского ВВП не превысит 1,2%, то ослабление российской национальной валюты может продолжиться, отметила Наталья Мильчакова.

В середине первой декады февраля Россию ждет еще одна порция важной для валютного рынка статистики Росстата, а именно инфляция потребительских цен за январь. Как правило в январе инфляция в РФ показывает самые высокие темпы роста в году. Чем выше окажутся январские темпы роста потребительских цен, тем больше будет негатива для курса рубля, предполагает эксперт.

7 февраля совет директоров Банка РФ объявит первое в этом году решение по ключевой процентной ставке. В 2019 году Банк РФ принимал решение снизить ключевую ставку целых пять раз, и в настоящее время процентная ставка в РФ находится на уровне в 6,25%. Такие факторы, как темпы инфляции в январе, динамика цен на нефть и внешние вызовы, например, замедление роста экономики Китая, будут учитываться Центробанком при принятии решения по ключевой ставке.

Вероятно, считает Наталья Мильчакова, в феврале ЦБ РФ оставит ключевую ставку без изменений; однако она не исключает, что ЦБ может вернуться к вопросу о новом снижении процентной ставки, если темпы годовой инфляции упадут ниже 3%. В теории, если процентная ставка останется неизменной, курс рубля должен отреагировать ростом, однако российский рубль часто демонстрирует парадоксальную динамику.

Среди внешних вызовов и рисков для курса рубля эксперт ИАЦ "Альпари" также отмечает распространение коронавируса из Китая на другие страны, замедление роста китайской экономики, новые антироссийские санкции, если они будут расширены, и импичмент президенту США, хотя последнее считается маловероятным, подчеркивает Наталья Мильчакова.

В начале 2020 года ИАЦ "Альпари" советует распределить сбережения между рублем и долларом США в равных долях или почти в равных долях. Сейчас информационно-аналитический центр рекомендует увеличить долю доллара США или долларовых активов в портфеле вложений до 60%, остальное, как и раньше, продолжать хранить в рублях.

По курсу доллара к рублю в феврале эксперты ИАЦ "Альпари" ожидают 61-64 руб., по курсу евро к рублю — диапазон 67,5-71 руб.

Источник: Вести

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Последнее: По оценкам информационно-аналитического центра (ИАЦ) "Альпари", прошедший январь 2020 года оказался для российского рубля весьма неоднозначным: мощное укрепление к доллару и евро в первой половине месяца на фоне резко растущих цен на нефть и снижение во второй половине, особенно усилившееся в последние дни января. По мнению заместителя руководителя ИАЦ "Альпари" Натальи Мильчаковой, в итоге к […]